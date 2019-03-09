Тарас Шевченко: факты о деятеле искусства, которых не знает большинство

О жизни и творчестве Тараса Шевченко написано уже множество книг и публикаций. Журналисты сайта "24" выбрали наименее известные факты. Проверьте себя, насколько хорошо вы знаете Кобзаря?

Рекордное количество памятников

1384 памятника Кобзарю установлены на территории от Бразилии до Китая. Это второе место по количеству памятников одном лице. Больше всего на Земле, считают исследователи, существует монументов Иисусу Христу. Правда, есть версия, по которой вторым по количеству памятников считают Владимира Ленина. Но в последнее время, по крайней мере, в Украине их количество значительно уменьшилось.

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Большинство монументов Шевченко расположены на территории Украины — 1256, зато почти полторы сотни разместились в 35 странах.

На фото: памятник Шевченко в Вашингтоне

Микроминиатюрный "Кобзарь"

На фото: миниатюрная книга, вверху для сравнения — маковое зернышко. Увеличено в 700 раз

Украинский мастер Николай Сядристый создал самую маленькую в мире книгу "Кобзарь", размером чуть больше половины квадратного миллиметра. Это почти в 19 раз меньше самой маленькой японской книги. Страницы настолько тонкие, что перелистывать их можно лишь кончиком заостренного волоска. Сшито книгу паутинкой, а обложка сделана из лепестка бессмертника.

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Шевченко украшает приднестровские деньги

В 1995 году на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики была введена банкнота в 50 тысяч рублей. На лицевой стороне — портрет украинского гетмана Богдана Хмельницкого, а на обороте — памятник Тарасу Шевченко перед зданием университета в Тирасполе.

В 2002 году эти деньги напечатали с новым дизайном. Так на банкноте в 50 рублей появился портрет Тараса Шевченко. Купюра была зеленого цвета. Поэтому "зелеными" приднестровцы называли не доллары, а деньги с Шевченко. Окончательный серо-зеленый дизайн купюр с Кобзарем утвердили в 2007 году.

Шевченко есть на Меркурии

В 1973-1975 годах автоматическая станция "Маринер-10" трижды пролетала вблизи Меркурия и впервые провела его фотографирование с близкого расстояния. Было обнаружено, что поверхность планеты покрывают кратеры различных размеров. По правилам Международного астрономического союза их назвали в честь художников, музыкантов, писателей и поэтов. Таким образом один из 300 кратеров Меркурия получил имя нашего Тараса Григорьевича. Диаметр кратера Шевченко — 137 километров.

180 населенных пунктов

В 1964 году, когда отмечался 150-летний юбилей Великого Кобзаря, 196 населенных пунктов СССР носили имя Шевченко. Сейчас в Украине 164 населенных пунктов названы в честь Тараса Шевченко. В Казахстане его имя носит Форт-Шевченко, с 1964 по 1991 годы город Актау назывался Шевченко. Также название Шевченко носят 3 села, 4 поселка и 8 хуторов в Адыгее, Башкортостане, Краснодарском крае и 8 областях Российской Федерации, и село в Рыбницком районе Приднестровья.

Кроме того, в честь Шевченко названы морской залив в Аральском море и вершина высотой 4200 м на северном склоне Большого Кавказа, в Боковом позвоночнике. Это имя дали ей украинские альпинисты, которые впервые поднялись на эту вершину Кавказа в 1939 году.

На фото: пик Шевченко

Произведения Шевченко переведены на язык эсперанто

Поэзию Тараса Шевченко переведено на более чем сто языков мира. Среди них — японский, корейский, арабский и международный язык эсперанто. Больше всего переводов было осуществлено на русском, немецком, польском, английском языках.

Еще несколько интересных фактов и версий по исследованиям жизни деятеля искусства.

Шевченко был модником

Образ Шевченко часто рисуют в виде некоего усатого мужчины в шапке и свите. Исследователи биографии Кобзаря не согласны с такой однобокой трактовкой его личности. Да, Шевченко был в душе демократ, и не любил лишней пышности. Впрочем, во время жизни в Петербурге, когда он стал модным портретистом и начал зарабатывать хорошие деньги, Шевченко одевался довольно модно. В частности, в своем дневнике он написал об особом удовольствии от приобретения резинового плаща-макинтоша, который тогда стоил 100 рублей. (Для сравнения — работая в археологической комиссии Шевченко зарабатывал 150 рублей в год).

Тарас Григорьевич планировал бракосочетание

О личности 20-летней работницы Ликеры Полусмаковой, в которую влюбился Шевченко на 46 году жизни, известно из биографии поэта. Впрочем, эта девушка не только пленила сердце художника, он собирался на ней жениться. Готовился к свадьбе, покупал приданое, нанял для грубоватой Ликеры учителя, чтобы "слепить" из нее девушку-мечту. Но не судьба. Среди причин разрыва называют несколько версий. Первая — что Шевченко застал девушку в объятиях того же учителя. Другая — сама Ликера не захотела ехать с Шевченко в Петербург, а предпочла остаться в привычной для себя обстановке. Скорее всего, считают исследователи, Кобзарь таки понял, что была Ликера жадной, грубой, неряшливой, и согласилась на брак с Шевченко только с корыстной целью.

У Шевченко мог быть сын

Кобзарь имел дружеские отношения с украинским ученым Михаилом Максимовичем. Во время посещения его в Москве познакомился с молодой женой Михаила — Марией. Женщина обещала посодействовать в поисках невесты для поэта. Между ними завязались теплые отношения, они много переписывались. А некоторые исследователи предполагают, что Тарас Григорьевич даже очень сблизился с Марией Максимович, поскольку через девять месяцев после посещения поэта у нее родился сын. До этого детей в Максимовичей не было. Впрочем, другие исследователи настаивают, что Шевченко никогда бы не переступил этой границы, ведь был верным другом.