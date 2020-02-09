Тарас Тополя: Если кого-то из детей везут к бабушке в деревню, то мы их отвозим в Нью-Йорк

Известный украинский музыкант, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье. Певец сказал как они с Наталкой Карпой породнились и почему его старший сын родился в США.

Тарас Тополя не часто делится личной жизнью. Он не является активным пользователем инстаграма, как большинство его коллег по сцене. Однако в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" Тополь рассказал несколько интересных деталей.

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На днях Тарас Тополя стал крестным отцом у новорожденной дочери певицы Натальи Карпы, где и поговорил с Катей Осадчей.

Тарас признался, что его с певицей Alyosha старший сын родился в Америке. Также музыкант добавил, что в их семье общаются на двух языках – украинском и английском. Большая часть семьи музыканта живет в США, поэтому он часто бывает там.

Если кого-то из внуков везут в село, то мы внуков отвозим к бабушке в Нью-Йорк. У Романа американский паспорт, но он имеет прекрасное украинское образование. Если он захочет, то может полететь в Америку и получить американское образование. Это будет его выбор,

– рассказывает лидер легендарной группы.

Интервью Тараса Тополи для "Светской жизни": смотреть видео онлайн