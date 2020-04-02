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Тарас Тополя рассказал, чем занимается на карантине: Выращиваем дома лук

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Тарас Тополя / Instagram / @tarastopolia

Популярный украинский исполнитель, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, что на карантине продолжает работать над творчеством, ездит за продуктами с соблюдением всех правил гигиены, а также, как выращивает дома лук.

Зіркові батьки на карантині проводять час разом із дітьми. Тарас Тополя також належить до їх числа. Проте артист не забуває і про музичну кар'єру. Тарас розповів, як йому вдається працювати під час пандемії коронавірусу та багато іншого у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

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Співак каже, що на карантині займається речами, які переважно пов'язані з дітьми. Знаменитий татусь зізнався, що вони з дружиною співачкою Alyosha не піддавалися паніці і не купили продуктів та інших необхідних для життя речей заздалегідь. Подружжя інколи їздить в магазин з дотриманням усіх встановлених правил карантину.

Ми вирощуємо цибулю на підвіконні (сміється – прим. LifeStyle 24). Насправді – це не жарт. Наш син Роман дуже любить цим займатися, він вирощує на підвіконні свою цибульку і час від часу ми її зрізаємо. Вазони ще не їмо, тримаємося якось,
– сміючись поділився виконавець.

Також час від часу гурт "Антитіла" їздить на студію, де готує для прихильників нові композиції. Задля безпеки музиканти перебувають на студії по одному. Колектив переніс усі концерти, які були заплановані в турі, але обов'язково зіграє їх, як тільки завершиться карантин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taras Topolia (@tarastopolia)

Станом на ранок 2 квітня в Україні підтвердили 804 випадки COVID-19, з яких 20 виявилися смертельними. 13 людям вдалося одужати. Влада та лідери думок громадян залишатися вдома, щоб зберегти здоров'я та життя.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Карантин в Украине 2020 Антитела Звездные родители
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