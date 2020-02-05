10 самых известных хитов "Тартак", на которых выросли поколения украинцев

Александр Положинский ушел из группы "Тартак" после 24 лет творчества в ней. Такой новостью певец шокировал 5 января всех поклонников, а причину ухода решил не объяснять. LifeStyle 24 предлагает вспомнить самые известные хиты группы.

С 2001 по 2018 год группа "Тартак" выпустила около 20 студийных альбомов, которые сочетали в себе синглы на самые разные темы. Все песни музыкальная группа выпускала исключительно на украинском языке. Состав группы часто менялся, впрочем Положинский, как и его песни всегда были узнаваемыми на всех радиостанциях и онлайн-платформах Украины.

Важно! Александр Положинский больше не будет выступать с группой "Тартак": видеообращение к поклонникам

Редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить песни, на которых выросло не одно поколение украинцев. "Мене вже немає", "Ні, я не ту кохав", "Не кажучи нікому" и многие другие хиты, наверное, никогда не исчезнут из проигрывателей верных поклонников.

Самые популярные песни "Тартак"

Тартак – Мене вже немає: смотреть видео онлайн

Тартак и Катя Chilly – Понад хмарами: смотреть видео онлайн

Тартак – Жити: смотреть видео онлайн

Тартак – Ніхто крім нас / Висота: смотреть видео онлайн

Тартак и Андрей Пидлужный – Не кажучи нікому: смотреть видео онлайн

Тартак – Голос крові: смотреть видео онлайн

Тартак і Світязь – Ні, я не ту кохав: смотреть видео онлайн

Тартак – Я не знаю: смотреть видео онлайн

Тартак – Ти дуже гарна: смотреть видео онлайн

Тартак – Просто ніжно так: смотреть видео онлайн