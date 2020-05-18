Татьяна Васильева, у которой подозревали коронавирус, сбежала из больницы

Известная российская актриса Татьяна Васильева 2 мая рассказала что у нее диагностировали коронавирус. Эту новость распространили российские СМИ. Однако теперь журналисты сообщают, что знаменитость сбежала из больницы, не дождавшись результатов теста на COVID-19.

2 мая российские издания, в частности агентство "Интерфакс", сообщали о том, что у Татьяны Васильевой диагностировали коронавирусную болезнь, однако она находится дома. И на личной странице в инстаграме артистка отмечала, что несмотря на симптомы COVID-19, у нее подтвердили двустороннюю пневмонию.

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Сегодня, на телеканале НТВ появилась информация о том, что народную артистку России Татьяну Васильеву госпитализировали с сильным кашлем и повышенной температурой. Ей сделали тест на COVID-19, однако она сбежала из больницы, не дождавшись результатов тестирования.

За такой поступок звезда должна заплатить штраф в размере 5 тысяч российских рублей, что составляет 1 822 грн. Сама же Васильева объясняет, что боялась заразиться коронавирусом в медицинском учреждении.

Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно и у меня все хорошо. Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что,

– сказала актриса.

Что известно об актрисе Татьяне Васильевой?

Татьяна Васильева – российская актриса театра и кино. За время своей карьеры она успела сыграть роли в более, чем 50 фильмах. Популярность ей принесли ленты "Самая обаятельная и привлекательная", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Увидеть Париж и умереть". Также ее можно увидеть в одной из серий телекомедии "Сваты". За гастрольные выступления в оккупированном Крыму актриса была занесена в базу "Миротворец" в августе 2015 года.

Отметим, по состоянию на 18 мая Россия находится на втором месте по количеству инфицированных COVID-19 в мире. Там зафиксировали 290 678 случаев заболевания коронавирусом, из которых 2 722 летальные. Удалось выздороветь 70 209 больным.