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Умерла Татьяна Паркина – знаменитая Марта из фильма "Не могу сказать "прощай"

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Умерла Татьяна Паркина: дата смерти актрисы, вероятная причина, фильмография
Померла Тетяна Паркіна: дата смерті, ймовірна причина, фільмографія / ustymenkooleh.patrioty.org.ua

В России умерла знаменитая советская певица и актриса Татьяна Паркина. Звезда была наиболее известной по роли Марты в фильме "Не могу сказать "прощай". На время смерти ей было 68 лет.

О потере сообщили представители Союза кинематографистов России. По их данным, Татьяна Паркина умерла в среду, 6 мая. Причину смерти знаменитой актрисы решили не уточнять, отметив, что женщина долгое время боролась с болезнью.

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"Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память!" – добавили они в официальном обращении.

Померла Тетяна Паркіна
Умерла Татьяна Паркина / Кадр из фильма

Татьяна Паркина родилась в Риге в 1952 году. Еще с детства она мечтала стать артисткой, поэтому родители поддержали ее в выборе профессии. Татьяна успешно закончила университет в Москве и стала строить карьеру вокалистки. Однако сцену харизматичная блондинка покоряла не сольными выступлениями, а в составе музыкальных ансамблей. Потому вскоре Татьяна Паркина перешла в кинематограф.

Бешеную славу актрисе принесла лента режиссера Бориса Дурова "Не могу сказать "прощай". Фильм вышел на экраны в 1982 году и сразу же покорил любителей кино. Особенно запомнилась зрителям героиня Марта, которую и сыграла талантливая Татьяна Паркина. По сюжету, красавица бросила мужа, который из-за трагического инцидента был прикован к постели.

Кроме этого, в фильмографии актрисы есть десятки других успешных фильмов. В частности, Татьяна Паркина сыграла в кинолентах:

  • "Зависть богов"
  • "Красное и черное"
  • "Капитан "Пилигрима"
  • "Аплодисменты, аплодисменты..."
  • "Крик дельфина"
  • "Дочки-матери"
  • "Салон красоты"
  • "Мимино"
  • "Ты иногда вспоминай"
  • "Против течения"
  • "Горожане"
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Потери Новости России LifeStyle Кино
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