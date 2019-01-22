День Ангела Татьяны: дата празднования в 2019 году

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Татьянин день 2019: дата праздника - когда День Татьяны 2019 в Украине
День Ангела Татьяны: дата празднования в 2019 году / 24 Канал

Ежегодно Татьянин день в Украине празднуют 25 января, также в этот день принято праздновать и всем студентам, ведь Татьяна в свое время была покровительницей студенчества.

В традиции нашего народа издавна повелось так, что мы очень любим собираться в кругу родных и друзей, чтобы что-то праздновать. После всех новогодних праздников в дверь стучит Татьянин день, или День студента.

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Татьянин день, или День студенчества, который часто путают с Международным днем ​​студента – это праздник в народном календаре восточных славян и памятная дата. Эта дата установлена ​​в память о мученице Татиане Римской.

В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. После этого события Татьянин день также стал считаться символом рождения университета, а чуть позже и Днем студента.

Напомним, что в Украине День студента отмечают 17 ноября, он же считается Международным днем ​​студента.

В Тетянин день найкраще молитись за успіхи в навчанні та долю
В Татьянин день лучше молиться за успехи в учебе и судьбу

Запрашивая в интернете Татьянин день, когда отмечают, ориентируйтесь больше на славянскую традицию празднования, где почтили память раннехристианской мученицы, которую подвергли пыткам за веру при императоре Александре в 3 веке.

Теперь святая Татиана является заступницей и покровительницей всех Татьян. 25 января все Татьяны отмечают свои именины. В церквях проходят богослужения в честь мученицы Татианы, ставят свечи за успехи в учебе. Этот день – прекрасная возможность поздравить всех Татьян и проявить знаки внимания.

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Теги: LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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