Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове

В этом году, Татьянин день и День студента приходится на пятницу, поэтому празднование может стать обычным пятничным весельем. Несколько клубов и пабов в Киеве и во Львове решили громко отпраздновать этот день. О том, где лучше провести праздничный вечер пятницы в Татьянин день, читайте в статье.

Афиша событий на Татьянин день в Киеве и Львове

Киев

Jungle

Место проведения: Atlas

Когда: 25 января, 19:00

Адрес: улица Сечевых стрельцов, 37-41

Стоимость: 1990 – 2190 гривен

Купить билеты

Впервые в Украине! Британский фанк-дуэт Jungle состоит из Тома Мак-Фарланда и Джоша Ллойд-Ватсона. Летом 2014 года они издали дебютный одноименный альбом, и до конца осени стали музыкальными звездами #1 – их треки звучали на самых известных радиостанциях, название коллектива появилась в перечне хедлайнеров крупнейших музыкальных фестивалей, а пластинка попала в шорт-лист премии Mercury Prize.



Концерт Jungle в Киеве

Но сейчас перед музыкантами возникло еще одно важное испытание – выход второго альбома, который должен был продемонстрировать критикам, что Jungle не исчезнет с нашим плееров также быстро, как и появились. Скажем заранее: у британского дуэта все получилось, а результат четырехлетней творческой работы можно будет услышать в клубе Atlas 25 января.

YEYO: живой концерт для своих

Место проведения: Mezzanine

Когда: 25 января, 19:00

Адрес: улица Нижнеюрковская, 31

Стоимость: от 250 гривен



YEYO: живой концерт для своих

Большой камерный концерт группы YEYO. Коллектив определяет свой жанр как Experimental Pop – жесткая склейка электронных сэмплов с живыми барабанами, басом и чувственным женским вокалом. Каждое выступление – взрывной и честный. Грув, оригинальный саунд и особая атмосфера в зале. Отличная возможность музыкально провести праздник.

Неформальный День студента в Tao Event Hall

Место проведения: Tao Event Hall Киев

Когда: 25 января, 19:00

Адрес: ул. Бассейная, 2а

Стоимость: от 150 гривен

В Киевском "ТАО CLUB" проходят самые яркие события года, и считается любимым "тусовочным" местом звезд шоу-бизнеса и бизнес элиты, а также он считается крупнейшим в Киеве по размерам.



Неформальный День студента в Tao Event Hall

Организаторы обещают устроить отличную вечеринку. Также, ТАО Club является частью крупнейшей сети учреждений, которые были открыты известным ресторатором в Киеве. Поэтому девушек просят надевать самые красивые и изящные платья, а мужчин – костюмы.

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Львов

Концерт "День Татьяны с хорошим джазом"

Место проведения: Арт-клуб "Венская терраса"

Адрес: Проспект Свободы, 12

Когда: 25 января, 20:00

Стоимость: от 250 гривен



Концерт "День Татьяны с хорошим джазом"

Заряд позитива и драйва от настоящего украинского этноджаза. Органическое сочетание карпатских коломыек с джазовыми стандартами. Коренные, древние украинские мелодии получили новое дыхание, абсолютную свободу и непринужденность звучания в джазовой обработке квартета Игоря Закуса.

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Вечеринка "Татьянин день. День студента"

Место проведения: Ночной клуб "De luxe"

Адрес: улица Владимира Великого, 2

Когда: 25 января, 20:00

Стоимость: 150 гривен



Вечеринка "Татьянин день. День студента"

Татьянин День – День Студента. Качать танцпол будут DeLuxe Residеnts. Приди и оторвись по полной.

Вечеринка "Татьянин день"

Место проведения: Ночной клуб "Picasso"

Адрес: улица Зеленая, 88

Когда: 25 января, 22:00

Стоимость: для Татьян вход бесплатный до 00:00

Мы приветствуем всех представительниц прекрасной половины человечества, которых зовут Татьяна. Поздравляем тех, кто пишет курсовую за одну ночь, тех, кто учит на экзамен только один билет, надеясь вытянуть именно его.



Вечеринка "Татьянин день"

Для студентов до 23:00 скидка на входе -50%! Бесплатный вход для девушек по списку до 23:00. Чтобы попасть в список необходимо перейти по ссылке. Если у тебя День рождения – тебе и четырем твоим друзьям вход бесплатный в этот день.

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