Украинская певица TAYANNA недавно выпустила вдохновляющий и сильный трек о женщинах, а скоро презентует свой четвертый музыкальный альбом. В честь этого она стала звездой глянца Viva!, в котором рассказала о своем творчестве, карантине и сыне.

В новом выпуске журнала Viva! TAYANNA стала героиней фотосессии и появилась на главной обложке глянца. Для съемки она надела сексуальное и в то же время нежное платье зеленого цвета с глубоким вырезом в зоне декольте и под руками.

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Позировала она посреди цветов, что очень напоминает фотосессии американских звезд, к примеру, еще тогда беременной Бейонсе.

В откровенном интервью артистка рассказала, чем занималась на карантине и как проводила свое время с сыном Даниэлем. По ее словам, они ежедневно делали уроки, медитировали и читали. Также они занимались музыкой и она заметила, что в нем все больше просыпается любовь к ней.

"Такое забытое ощущение, как в детстве, когда просыпаешься, и тебе никуда не нужно спешить. У меня наконец появилось время для изучения китайского языка. Я смогла перебрать свой гардероб. Благодаря онлайн-эфирам начала больше общаться с подписчиками", – рассказала TAYANNA в интервью Viva!

Кроме этого, певица занималась собственным творчеством и уже выпустила свой первый хит – манифест с нового альбома под названием "Женская сила". Видеоклип к песне поразил поклонников не меньше, чем сам сингл.

На написание манифеста меня вдохновили сильные современные женщины, которые знают, чего они хотят от этой жизни, которые имеют свое мнение, идут своим путем, следуют своей миссии и предназначению. Если хотя бы одна женщина, которая запуталась в жизни, прослушает песню "Женская сила", поверит в собственные силы и расправит крылья, я буду счастлива, что принесла в чью-то жизнь свет,

– прокомментировала звезда.