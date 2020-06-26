Украинская певица TAYANNA выпустила долгожданный музыкальный альбом "Жіноча сила", в который вошли 5 песен. Первый сингл из альбома она представила недавно, а остальные 4 песни презентовала лишь сейчас. Все они – о той внутренней энергии и силе женщины, которая кроется в каждой представительнице прекрасного пола.

Новый ЕР "Жіноча сила" стал четвертым миниальбомом TAYANNA, который она посвятила сильным женщинам. Его темой стала целебная женская сила, наполненная молитвами, настроением, силой веры и большим желанием. О выходе новой пластинки артистка сообщила на своей инстаграм-странице 26 июня. Фанаты первыми смогли услышать новые песни еще ночью в 00:00.

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"Жіноча сила" – это мотивация для нас – прекрасных женщин. На этот раз я писала о разных жизненных моментах, которые требуют пробуждения нашей внутренней силы. В каждой песне есть особая миссия: помогать женщинам наслаждаться их прекрасной жизнью,

– отметила певица.

В альбом вошли 5 хитов: "Жіноча сила", "Ейфорія", "100 днів", "Плачу і сміюся" и "Вийди на світло". TAYANNA рассказала, что хотела создать ритмичные хиты, чтобы люди смогли почувствовать эмоциональную силу музыки на себе.

"Каждый альбом пишу, находясь в разных оттенках состояния любви. Для меня процесс создания нового музыкально материала – целое путешествие, своего рода маленькая жизнь, которую проживаю от песни к песне. Прежде чем слушатель услышит то, что создавалось в течение года, постоянно претерпевало изменения. И, казалось бы, когда все готово, я решила круто повернуть на 360 градусов и изменить концепт пластинки. Главным критерием отбора песен было сердце и то, как оно стучит во время прослушивания. Мне хотелось создать такие композиции, чтобы человек испытывал на себе эмоциональную силу музыки, которая порой буквально берет за душу, погружает тебя в состояние эйфории от аккорда к аккорду", – поделилась TAYANNA.