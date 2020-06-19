Певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) представила ролик к песне "Жіноча сила", который уже успел взбудоражить сеть. Знаменитая украинка появилась в платье, которое обнажило ее ноги и ягодицы.

Тысячи поклонников TAYANNA находятся в ожидании выхода ее нового студийного альбома. 19 июня артистка анонсировала его выход, опубликовав mood-видео к песне "Жіноча сила".

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Новый трек, который покоряет с первых нот, певица посвятила всем женщинам, ведь убеждена, что композиция может вдохновить и открыть особую силу в каждой.

Девушки, женщины, эта песня для нас. Создавая композицию, мне хотелось, разделить с вами эмоцию счастья, беззаботности и веру в светлое будущее,

– отметила TAYANNA.

Не менее привлекает внимание и ролик, который появился на ютуб-канале артистки. В видео к песне "Женская сила" TAYANNA примерила светлое платье с большим разрезом на ноге. Танцуя под летний трек артистка игриво демонстрировала в кадре ногу.

Смотрите mood-видео к песне TAYANNA "Жіноча сила": видео