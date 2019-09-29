TAYANNA – 35: самые сексуальные фото украинской певицы

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Сексуальные фото TAYANNA
Сексуальные фото TAYANNA / Пресс-служба

Популярная певица, композитор, ведущая и даже танцовщица – это далеко не все амплуа, которые уже успела примерить TAYANNA. Артистка влюбила в себя как мужскую, так и женскую аудитории меломанов. В 35-ый день рождения певицы вспоминаем ее сексуальные фото.

TAYANNA не стремительно ворвалась в украинский шоу-бизнес, а прокладывала себе путь упорным трудом. Сначала Татьяна Решетняк (именно такое настоящее имя артистки) выступала на бэк-вокале у таких популярных певиц, как Наталья Могилевская, Тина Кароль и Ани Лорак. Но впоследствии мечты о большой сцене привели талантливую вокалистку к группе "Горячий шоколад".

К теме: У TAYANNA – день рождения: 5 украинских песен от певицы

Однако участие в коллективе и ее история любви со временем обернулась для TAYANNA скандалом. Из-за стремления петь сольно она вынуждена была отдать 50 тысяч долларов продюсеру и экс-бойфренду Дмитрию Климашенко. А дальше артистку ждали очередные испытания и многочисленные кастинги. И только встреча с Аланом Бадоевым наконец помогла Татьяне Решетняк получить желаемую славу и популярность.

Сейчас TAYANNA – одна из самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса. Но несмотря на безумный успех Татьяна Решетняк ведет довольно скромный образ жизни. Однако и у такой звезды с безупречной репутацией можно найти пикантные фото. Съемки в купальнике, сексуальная фотосессия для глянца, выход в прозрачных платьях – TAYANNA может ошеломить своих поклонников. Так какими сексуальными фотографиями артистка хвасталась – смотрите в подборке LifeStyle 24.

 

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle TAYANNA LifeStyle Звездные дни рождения Эротика
Источник: LifeStyle 24
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