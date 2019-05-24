TAYANNA и LAUD презентовали совместный хит "Без тебе": лирическое аудио

26 Читати новину українською
TAYANNA и LAUD презентовали совместный хит "Без тебе"
TAYANNA и LAUD презентовали совместный хит "Без тебе" / Facebook / @LAUD

Знаменитая украинская исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) продлила творческий союз с другим, не менее известным певцом LAUD (Владислав Каращук). После случайной импровизации песни на одном из концертов артистки, менеджмент звезд решил выпустить первую совместную композицию "Без тебе", которая сейчас приобретает большую популярность в сети.

Премьера лирического хита состоялась 24 мая в прямом эфире "Завтрак с 1+1" и в радиоэфире NRJ Ukraine в 10:00, а уже потом его обнародовали на YouTube– канале TAYANNA. Стоит добавить, что это первая дуэтная работа певицы в творческой карьере.

Читайте также: TAYANNA представила ритмичную песню "Як плакала вона" и удивила неожиданной историей

TAYANNA ft. LAUD – Без тебе: смотреть видео онлайн

"Интимное музыкальное произведение", как это называют представители певицы, стало прекрасным дополнением будущего альбома TAYANNA. В нем рассказывается о гордости, которая мешает людям признаться в их чувствах, поэтому они остаются одни и спят одиноки в холодной постели.

Премьера "Без тебе" – это логическое продолжение нашего творческого союза с LAUD. Мы начали импровизировать и это действительно переросло в настоящую магию. Ох, это волнующее ожидание, но уверена, эта красивая лирическая история обязательно найдет отклик в ваших сердцах,
– откровенно сказала TAYANNA.

Сам же LAUD добавляет, что новый сингл не был бы таким особенным для каждого из них, если бы не их дружба продолжительностью в 10 лет.

"Мне всегда нравился ее голос, у нее очень яркий и выразительный тембр, мне всегда было интересно поработать вместе. Помню, на первой репетиции ее сольного концерта я взял гитару, и мы начали импровизировать, что переросло в настоящую магию. Надеюсь, слушателям песня "Без тебе" понравится также, как она нравится нам", – прокомментировал сотрудничество с артисткой LAUD.

blog_ava
Петиция за отставку Зеленского: сторонники президента сделали контрход
сегодня
8800
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка TAYANNA
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Трендовый маникюр на лето 2019: интересные идеи с фото
сегодня 13:58 Трендовый маникюр на лето 2019: интересные идеи с фото
90
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
сегодня 12:17 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
Настя Сукач 4125
История любви Потапа и Насти Каменских
23 мая 18:25 История любви Потапа и Насти Каменских
4373
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
23 мая 16:29 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
3208
"В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
23 мая 13:23 "В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
Юлія Ліпенцева 217
Новости
Больше новостей
Залиште відгук