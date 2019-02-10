TAYANNA назвала своих фаворитов Нацотбора к Евровидению-2019: интересные данные

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Певица TAYANNA назвала фаворитов Нацотбора на Евровидение-2019
Певица TAYANNA назвала фаворитов Нацотбора на Евровидение-2019 / www.segodnya.ua

В субботу, 9 февраля, началась ожесточенная вокальная борьба за возможность представлять страну на Евровидении-2019. И хотя певица TAYANNA отказалась участвовать в Национальном отборе, все же решила прокомментировать шоу.

Во время общения с ведущей программы "Светская жизнь" TAYANNA не избежала провокационных вопросов. Певица откровенно рассказала, кого видит среди финалистов Нацотбора.

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Это такой провокационный вопрос. Я болею за большую часть участников, потому что они мои друзья. Мне нравится KAZKA, MARUV... Мне кажется, что LAUD тоже достоин победы. Между ними, возможно, и будет голосование,
– рассказала TAYANNA.

Артистка также объяснила, почему перед объявлением участников шоу отказалась участвовать в Национальном отборе. По словам TAYANNA, у нее уже была песня на конкурс, но она с самого  начала не хотела идти на это шоу.

"С самого начала я вообще была против того, чтобы участвовать в отборочном туре, но меня уговорили мои менеджеры и продюсеры. Я согласилась. Но со временем мы поняли, что в этом году отдадим все силы на написание нового альбома, на написание новых песен, на подготовку новых клипов, на подготовку к сольному концерту", – отметила TAYANNA.

Что известно об участии TAYANNA в Евровидении-2019?
В ноябре 2018-го певица TAYANNA сделала неоднозначное заявление: она намекнула на участие в Нацотборе и сказала, что придет на шоу, если там не будет Андрея Данилко. Все потому, что звездный судья ранее заявлял, что именно из-за него TAYANNA уступила место в Евровидении MELOVIN.

Уже в начале декабря артистка анонсировала премьеру конкурсной песни "Очі". Однако, неожиданно для всех украинских поклонников Евровидения, TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе, объяснив это философской фразой: "Иногда вселенная не дает тебе чего-то не потому, что ты этого не заслуживаешь, а потому, что ты заслуживаешь чего-то другого". В сети подозревали, что звезда просто боится в третий раз потерпеть фиаско, ведь в борьбе принимает участие популярная группа KAZKA.

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Теги: LifeStyle TAYANNA Музыка Евровидение 2019
Источник: 24 канал
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