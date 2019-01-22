TAYANNA отказалась от участия в Национальном отборе Евровидения: резонансные детали

Украинская исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) за несколько недель до первого полуфинала Национального отбора "Евровидение-2019" отказалась от участия в конкурсе. По ее словам, в Украине есть множество артистов, которым билет до Израиля нужнее больше, чем ей.

Об этом звезда сообщила на своей Facebook-странице.

TAYANNA отметила, что такое неожиданное для ее поклонников решение она приняла вчера, 21 января. Она верит, что так будет лучше для всех и что ее сторонники отнесутся к ней с пониманием.

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Иногда Вселенная не дает тебе чего-то не потому, что ты этого не заслуживаешь, а потому, что ты заслуживаешь чего-то другого. Чтобы это подтвердить, чувствую, что именно сейчас я должна сделать этот выбор... А еще со временем я все же поняла, что главное соревнование в жизни творческого человека – это соревнование с собой. Получить победу в нем можно только при одном условии – быть искренним с собой и иметь силу принимать непростые решения,

– прокомментировала свой уход с международного певческого конкурса исполнительница.

В итоге TAYANNA добавила, что уважает и любит свою команду, но она вынуждена сказать "нет". Сейчас она решила полностью погрузиться в творчество – записать новый альбом и заняться подготовкой к сольному концерту.

Журналисты LifeStyle 24 обратились к представителям певицы TAYANNA, однако они пока не дают никаких комментариев. По их словам, больше информации стоит ожидать в дальнейшем.

Стоит добавить, что певица TAYANNA уже два раза подряд останавливалась в шаге от финала "Евровидения", занимая в Национальном отборе вторые места. В 2017 году ее альбом "Держи меня" был признан музыкальными критиками "лучшим украинским релизом года", а в 2018 году она получила престижную музыкальную премию M1 Music Awards. В этом году букмекеры тоже ей прогнозировали второе место сразу же после группы KAZKA. Возможно, именно это повлияло на ее решение уйти из музыкального конкурса и не принять участие в Национальном отборе.

К слову, полуфинала Нацотбора "Евровидения-2019" в Украине состоятся 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Полуфиналы главного конкурса "Евровидение" в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy".

Кто такая Татьяна Решетняк?

Это популярная украинская певица, которая участвовала в проекте "Голос страны", после чего начала сольную карьеру под псевдонимом TAYANNA. До участия в шоу Татьяна Решетняк пела в группе "Горячий Шоколад", однако из-за беременности и конфликта с продюсером она покинула коллектив. Недавно певица во второй раз боролась за шанс представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018.