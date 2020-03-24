24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

TAYANNA посоветовала 3 книги для прочтения: Идеальный выбор для карантинных вечеров

- Читати новину українською

Певица TAYANNA, как и все ее коллеги, отменила запланированные концерты и съемки. Поэтому у артистки появилось немало свободного времени для отдыха с сыном и чтения книг. В сети она решила поделиться изданиями, которые сейчас читает и которые достойны вашего внимания.

Еще минимум неделю продлится карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Поэтому звезды объединились в своеобразный флешмоб, призывая людей не покидать свои дома и переждать эпидемию дома. В сети артисты делятся лайфхаками, как интересно провести время с малышами и не сойти с ума в самоизоляции.

Смотрите также: Как сделать ребенка счастливым во время карантина: полезные советы от Оли Цибульской

Кроме этого, многие артисты призывают с пользой использовать свободное время. К примеру, прочитать книгу, которая может изменить вашу жизнь к лучшему. Свою подборку изданий опубликовала и певица TAYANNA.

"Жизнь не стоит на месте, и чтобы наше завтра было лучше, чем сегодня, мы должны постоянно развиваться. Идеальный выбор для карантинных вечеров – интересная книга, удобное кресло и горячий напиток", – отметила она.

Книги, которые рекомендует TAYANNA для прочтения

"Гора между нами", Чарльз Мартин

– Борьба за жизнь, надежда на спасение – все это заставляет невольно задуматься: "А смогла бы я, также как и герои, драться, когда уже нет сил, да и надежда понемногу угасает?" Также здесь присутствует красивая, нежная история любви. Сразу начинаешь верить, что она еще живет в этом мире.


Книги, которые стоит прочитать во время карантина / Ilatanka

"Даосский путь омоложения. Ци-самомассаж", Мантэк Чиа

– Must have, если что-то болит. В ней собрано много методик для усиления работы всего тела.


Список книг от Татьяны Решетняк / Festima

"ABBA. История за каждой песней" Роберт Скотт

– Интересно одновременно слушать их песни и читать о музыкальном пути легендарной группы.


Что прочитать во время карантина

TAYANNA – не единственная украинская певица, которая поделилась своим списком книг. Недавно Настя Каменских рассказала, какие издания помогли ей изменить жизнь.

Выходные дни в марте 2020: какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 TAYANNA Литература Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
23 марта 18:01 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
23 марта 12:37 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
22 марта 18:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
22 марта 15:08 Актер военной драмы "Черкассы" обратился к Зеленскому: откровенное интервью с творческой группой
Катерина Петренко
21 марта 20:30 5 пикантных фильмов от Оли Цибульской, после которых хочется жить и любить
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук