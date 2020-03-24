TAYANNA посоветовала 3 книги для прочтения: Идеальный выбор для карантинных вечеров
Певица TAYANNA, как и все ее коллеги, отменила запланированные концерты и съемки. Поэтому у артистки появилось немало свободного времени для отдыха с сыном и чтения книг. В сети она решила поделиться изданиями, которые сейчас читает и которые достойны вашего внимания.
Еще минимум неделю продлится карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Поэтому звезды объединились в своеобразный флешмоб, призывая людей не покидать свои дома и переждать эпидемию дома. В сети артисты делятся лайфхаками, как интересно провести время с малышами и не сойти с ума в самоизоляции.
Смотрите также: Как сделать ребенка счастливым во время карантина: полезные советы от Оли Цибульской
Кроме этого, многие артисты призывают с пользой использовать свободное время. К примеру, прочитать книгу, которая может изменить вашу жизнь к лучшему. Свою подборку изданий опубликовала и певица TAYANNA.
"Жизнь не стоит на месте, и чтобы наше завтра было лучше, чем сегодня, мы должны постоянно развиваться. Идеальный выбор для карантинных вечеров – интересная книга, удобное кресло и горячий напиток", – отметила она.
Книги, которые рекомендует TAYANNA для прочтения
"Гора между нами", Чарльз Мартин
– Борьба за жизнь, надежда на спасение – все это заставляет невольно задуматься: "А смогла бы я, также как и герои, драться, когда уже нет сил, да и надежда понемногу угасает?" Также здесь присутствует красивая, нежная история любви. Сразу начинаешь верить, что она еще живет в этом мире.
Книги, которые стоит прочитать во время карантина / Ilatanka
"Даосский путь омоложения. Ци-самомассаж", Мантэк Чиа
– Must have, если что-то болит. В ней собрано много методик для усиления работы всего тела.
Список книг от Татьяны Решетняк / Festima
"ABBA. История за каждой песней" Роберт Скотт
– Интересно одновременно слушать их песни и читать о музыкальном пути легендарной группы.
Что прочитать во время карантина
TAYANNA – не единственная украинская певица, которая поделилась своим списком книг. Недавно Настя Каменских рассказала, какие издания помогли ей изменить жизнь.