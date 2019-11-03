TAYANNA представила новую ритмичную песню в эфире "Танцев со звездами": видео

Не только участники шоу "Танцы со звездами 2019" удивляют зрителей неожиданными выступлениями и перевоплощениями, но и звездные гости. В 11 выпуске на проект вернулась певица TAYANNA, которая впервые представила песню "До мами".

За несколько дней до прямого эфира "Танцев со звездами 2019" организаторы заявили, что выпуск пройдет под названием "Вечер легенд". На шоу вернулись участники предыдущих сезонов, которые поддержали одну из пар. Однако не все бывшие танцовщики вышли на паркет с постановками. Да, певица TAYANNA в прямом эфире впервые представила свою песню "До мами".

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Для особого выступления артистка подготовила невероятное выступление с шоу-балетом. TAYANNA предстала перед зрителями в кожаном брючном костюме и топе. Звезда на каблуках зажгла под динамические ритмы своего трека "До мами", который, согласно овациями зала, имеет большие шансы стать очередным хитом вокалистки.

"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление певицы TAYANNA

Известно, что TAYANNA была одной из участниц шоу "Танцы со звездами 2019". На репетициях певица получила травму, однако участница шоу все же выходила на паркет, демонстрируя безупречные па. Однако из-за нехватки поддержки от зрителей TAYANNA первой покинула развлекательный проект.

Перед выступлением поп-звезда рассказала, что это поражение для нее было довольно болезненным. Во время прямого эфира "Танцев со звездами 2019" TAYANNA ушла из паркета, едва сдерживая свои слезы. Больше недели понадобилось артистке, чтобы оправиться от результатов проекта. Поэтому знаменитая украинка призналась, что рада вернуться в шоу в качестве приглашенного гостя.