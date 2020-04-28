TAYANNA рассказала об отношениях с братом Мишей Марвином, который строит карьеру в России

Знаменитая украинская певица TAYANNA не единственная в многодетной семье, кто решил посвятить свою жизнь музыке. Младший брат звезды Миша Марвин тоже певец, однако, в отличие от сестры, свою карьеру строит в России. Знаменитости рассказали о детстве и начале творческого пути.

Татьяна Решетня, которая известна в украинском шоу-бизнесе под псевдонимом TAYANNA, откровенно рассказала об отношениях с младшим братом. Для программы "Жизнь известных людей" звезда дала интервью с Мишей Марвином, который довольно редко видится с семьей, так как свою музыку продвигает в Москве.

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TAYANNA, как старший ребенок в семье, всегда брала на себя ответственность за троих младших братьев. Она заменяла мальчикам маму, потому что их родители часто ездили на заработки за границу. Миша не скрывает, что в детстве не был послушным малышом и часто провоцировал конфликты первым. "Приходилось ссориться, закрывать в туалете на 5 минут с выключенным светом", – вспомнила Татьяна.

Однако старшая на пять лет певица подчеркнула, что именно Миша первым начал сольную карьеру и быстро стал настоящей звездой в родных Черновцах. А впоследствии исполнительница вместе с братом начала посещать музыкальные конкурсы и добывать славу на сцене. Как заверили звезды, они никогда не ощущали конкуренцию во взрослой жизни.

Он первый пошел петь как солист. Он реально был в Черновцах superstar – Робертино Лорети номер два. И я этим ужасно гордилась. Я всегда ходила на концерты. Мы даже ездили вместе на "Черноморские игры",

– вспомнила TAYANNA.

Миша Марвин – это украинский певец, который строит свою карьеру в Москве. Артист около пяти лет назад начал сольный проект в составе лейбла Black Star Inc, будучи ранее в составе продюсерского центра только автором. Его клипы собирают миллионы просмотров на ютубе, а среди песен есть и треки на родном украинском языке. Гастроли Миши Марвина не ограничиваются только Россией, в этом году он должен был приехать с сольным концертом в Киев, однако на планы певца повлияла пандемия коронавируса.