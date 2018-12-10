TAYANNA в изумрудном платье посетила светское мероприятие "Женщина III тысячелетия": яркие фото

Украинская певица TAYANNA продемонстрировала красивый образ от украинского дизайнера Кати Сильченко на ежегодной церемонии награждения "Женщина ІІІ тысячелетия".

Участница 5 сезона "Голоса страны" стала гостьей ежегодной церемонии награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Фотографиями с торжественного вечера певица поделилась на своей странице в Instagram.

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TAYANNA получила награду в категории "Рейтинг", ей вручили статуэтку, которая символизирует женскую силу, изящество, умеренную строгость, но в то же время трогательную хрупкость. Все эти черты описывают женщину, которая живет в современном мире. На сцену за полученной наградой TAYANNA вышла в темно-зеленом платье с открытыми плечами, короткой юбкой, с длинным шлейфом. Вечерний наряд певица выбрала от украинского дизайнера Кати Сильченко.



TAYANNA на ежегодной церемонии награждения "Женщина III тысячелетия" / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Свою победу TAYANNA посвятила мужчинам, которые играют немалую роль в ее жизни.

Я хочу поблагодарить своего сына Даниэля и всех мужчин, которые сыграли большую роль в моей жизни: это мой отец и мои продюсеры Алан Бадоев и Михаил Ясинский. Спасибо вам за ту силу, за ту веру, которую вы в меня вложили для того, чтобы я смогла пройти свой путь и теперь стоять здесь на этой сцене,

– прокомментировала свою победу звезда.

TAYANNA получила награду на мероприятии "Женщина III тысячелетия" / Instagram / @tayanna_reshetnyak​