TAYANNA выступила на шоу "Голос страны-9": эффектное видео

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Голос страны 9 сезон 13 выпуск: TAYANNA
Голос страны 9 сезон 13 выпуск: TAYANNA

Украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) пришла на полуфинал развлекательного шоу "Голос страны-9". Звезда исполнила свой хит "Как плакала она".

В воскресенье, 14 апреля, в Украине отгремел грандиозный полуфинал шоу "Голос страны 9 сезон". Во время прямого эфира участники проекта пели сольную песню и исполнили хит своего звездного тренера.

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Однако на этом сюрпризы от организаторов не завершились. На шоу пришли звездные гости, которые поддержали конкурсантов. В частности, TAYANNA представила свой зажигательный хит "Как плакала она".

На сцену звезда вышла в джинсах и топе с черной накидкой. Эффектный образ TAYANNA дополнила ритмичными танцами.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление TAYANNA

Для певицы TAYANNA шоу "Голос страны" является очень особенным. Именно этот проект помог ей после творческой паузы вернуться на большую сцену. Поэтому звезда не сдерживала своего восторга от того, что пришла на вокальное шоу, даже как звездный гость.

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Теги: Новости LifeStyle Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Музыка TAYANNA LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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