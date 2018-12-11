"Таємний код" стал французским: группа "Бумбокс" снялась в сериале во время записи песни

Украинская группа "Бумбокс" решила дать ответ на тысячи вопросов относительно выбора студии во Франции для записи новой песни "Таємний код" в новой интерпретации. Ребята сняли эпизод, в котором их поклонники смогут увидеть, какая атмосфера царит в студии и как они творят музыку.

Участники группы "Бумбокс" пообещали поклонникам украинскую песню с французским вкусом. На запись песни "Таємний код" они отправились во Францию на знаменитую студию "La Fabrique". Однако парни не рассчитывали на съемки первой серии сериала, в котором они будут фигурировать в главных ролях.

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Передовой эпизод получил название "Код Френч". Участники группы объясняют это тем, что после выбора студии во Франции на них посыпались сотни вопросов: "Почему именно там?", "Чем отличается студийная работа в Украине от работы в другой стране?" и т.д. А идея отснять так называемый документальный сериал у участников группы была уже давно, однако окончательно воплотить замысел в жизнь никак не удавалось. На YouTube-канале "Бумбокса" есть видеоролики, которые они снимали во время тура "Люди". Это были первые попытки экранизировать жизнь группы вне концертов.



Группа "Бумбокс" / Пресс-служба



Участник группы "Бумбокс" / Пресс-служба

Парни утверждают, что "Код Френч" адресован тем, кто обладает хорошим чувством юмора, понимает "солдатские истории" и на самом деле интересуется музыкой. Но под словом "музыка" речь идет не только о конечном результате в виде сингла, а о настоящем моменте ее создания.



"Бумбокс" снялся в сериале / Пресс-служба

В первом эпизоде вы сможете увидеть, как взрослые музыканты радуются, как дети, как становятся близкими с людьми, которых не знали еще пять минут назад, и как исчезает механическая сторона песни и появляется та самая магия, которая заставит "качать" публику через крошечный динамик телефона или на стадионном концерте. Ребята говорят, это все про "Код Френч".

Смотреть первую серию сериала с участием "Бумбокс", "Код Френч" (видео):