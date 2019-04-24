Тейлор Свифт, Бри Ларсон и другие звезды стали гостями гала-вечера Time: фото роскошных платьев

Неделю назад именитое издание Time назвало сотню самых влиятельных людей мира, в число которых традиционно вошли и голливудские звезды, модели, исполнители и активисты. Поэтому 23 апреля в Нью-Йорке прошел престижный гала-вечер с участием заявленных в списке звезд.

На красной дорожке Линкольн-центра в Нью-Йорке блистали Эмилия Кларк, Наоми Кэмпбелл, Тейлор Свифт, Бри Ларсон, Джулианн Мур, Гленн Клоуз, Рами Малек, Дуэйн Джонсон, Ричард Мэдден и многие другие.

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Каждый из них продемонстрировал наилучший образ, чтобы поразить всех фанатов и журналистов. В частности, особо выделилась звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, которая вошла в категорию "Самых алиятельных артистов". Она надела роскошное красное платье с полупрозрачным корсетом и пышной фатиновой юбкой от Dolce&Gabbana.

В это же время большое внимание к себе привлекла Тейлор Свифт, которая стала "Самой влиятельной иконой" и украсила одну из шести обложек TIME. Певица надела розово-желтое платье со спущенными рукавами от J. Mendel.

Наоми Кэмпбелл тоже "не пасла задних" и пришла на мероприятие в длинном золотистом платье от Valentino, которое отличалось закрытым верхом, свободным бантом-лентой на шее и рукавами три четверти.

Звезда последней части "Мстителей", которая всего несколько дней назад посетила премьеру нового фильма в нежно-фиолетовом платье, поразила Линкольн-центр не меньше, чем тогда. Для светского выхода она выбрала атласное длинное платье цвета "матча" с интересной линией декольте от бренда Prada.

Добавим, что гала-вечер журнала TIME проводился 15 год подряд.