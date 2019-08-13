Тейлор Свифт финансово помогла своей фанатке, пожертвовав 6 тысяч долларов: подробности

Американская певица Тейлор Свифт, которая является одной из самых влиятельных женщин мира, помогла деньгами своей поклоннице – девушке Аише, которая в социальных сетях пожаловалась на трудности в жизни.

О помощи Свифт Аиша сообщила на своей странице в Instagram. Девушка рассказала в сети, что ей не хватает денег на оплату следующего семестра в колледже, в котором она учится.

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По словам Аиши, ее родители получают зарплату, равную прожиточному минимуму. Также она рассказала, что ее мама болеет хроническим заболеванием почек. Поэтому семья пыталась взять ссуду, чтобы покрыть арендную плату и плату за обучение.



Аиша и ее мама / Скриншот / Instagram / @ayeshakhurram

Впоследствии девушка неожиданно получила материальную помощь от певицы Тейлор Свифт, которая послала Аише около 6 тысяч долларов. Она опубликовала скриншот о банковском переводе от Тейлор, который сопровождала подпись: "Продолжай учиться, девочка. Люблю тебя. Тейлор".

Добавим, что Тейлор Свифт уже помогала в 2015 году своей поклоннице закрыть студенческий заем на 2 тысячи долларов.

Я написала о том, как тяжело моей семье оплачивать мое обучение. Через два часа я получила это письмо. У меня нет слов, я не перестаю плакать,

– сказала Аиша.