Тейлор Свифт финансово помогла своей фанатке, пожертвовав 6 тысяч долларов: подробности

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Тейлор Свифт
Тейлор Свифт / www.gettyimages.com

Американская певица Тейлор Свифт, которая является одной из самых влиятельных женщин мира, помогла деньгами своей поклоннице – девушке Аише, которая в социальных сетях пожаловалась на трудности в жизни.

О помощи Свифт Аиша сообщила на своей странице в Instagram. Девушка рассказала в сети, что ей не хватает денег на оплату следующего семестра в колледже, в котором она учится.

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По словам Аиши, ее родители получают зарплату, равную прожиточному минимуму. Также она рассказала, что ее мама болеет хроническим заболеванием почек. Поэтому семья пыталась взять ссуду, чтобы покрыть арендную плату и плату за обучение.


Аиша и ее мама / Скриншот / Instagram / @ayeshakhurram

Впоследствии девушка неожиданно получила материальную помощь от певицы Тейлор Свифт, которая послала Аише около 6 тысяч долларов. Она опубликовала скриншот о банковском переводе от Тейлор, который сопровождала подпись: "Продолжай учиться, девочка. Люблю тебя. Тейлор".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ayesha (@ayeshakhurram)

 

Добавим, что Тейлор Свифт уже помогала в 2015 году своей поклоннице закрыть студенческий заем на 2 тысячи долларов.

Я написала о том, как тяжело моей семье оплачивать мое обучение. Через два часа я получила это письмо. У меня нет слов, я не перестаю плакать,
– сказала Аиша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ayesha (@ayeshakhurram)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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