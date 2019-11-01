Тейлор Свифт назвали "Артистом десятилетия": какую награду получит звезда

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Тейлор Свифт одержала победу в премии American Music Awards
Тейлор Свифт одержала победу в премии American Music Awards / Instagram / @taylorswift

Популярная американская певица Тейлор Свифт получит еще одну награду в свою коллекцию. Она победила в номинации "Артистка десятилетия" и получит премию в рамках American Music Awards.

Торжественная церемония American Music Awards пройдет в Нью-Йорке 24 ноября. Именно тогда Тейлор Свифт получит престижную статуэтку и премию как "Артист десятилетия". Кроме этого, звезда поборется за победу еще в 5 номинациях – "Артист года", "Лучший клип", "Лучшая поп / рок-артистка", "Лучший поп / рок-альбом" и "Лучший современный артист". Поэтому есть большая вероятность, что знаменитая американка несколько раз будет выходить на сцену за наградами.

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Как сообщают представители American Music Awards, в сети было открытое голосование, которое и помогло определить "Артиста десятилетия". Поклонмассово поддержали Тейлор Свифт, поэтому на официальной твиттер-странице заблаговременно появилось объявление о победителе в этой категории. По словам создателей премии, певица является одной из самых успешных вокалисток современности, что учли при выборе лауреата. Она может похвастаться 23 статуэтками American Music Awards, в то время как рекорд принадлежит Майклу Джексону (24 награды). Во время церемонии Тейлор Свифт не только получит награду, но и исполнит самые популярные хиты из своего репертуара.

В этом десятилетии она выиграла больше наград American Music Awards, чем кто-либо другой. Она претендует на еще 5 отличий в 2019 году. И она выступает на нынешнем AMA's LIVE 24 ноября. Тейлор Свифт – наш "Артист десятилетия",
– отметили представители премии.

Что такое American Music Awards?Это ежегодная музыкальная премия в США, которая сопровождается грандиозным шоу. Впервые церемонию провели в 1973 году по инициативе Дика Кларка. Торжественное событие транслировали на американских каналах, а оно привлекло внимание всех мировых СМИ. С тех пор в Нью-Йорке ежегодно отмечают лучших вокалистов, вручая им престижную премию American Music Awards. В отличие от Грэмми, победителей здесь определяют не эксперты, а общественность. За несколько недель до церемонии в сети устраивают голосование, предлагая людям отдать голос за своих кумиров.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Награды
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