Тейлор Свифт пожертвовала тысячи долларов фанатам, которые потеряли работу из-за коронавируса
Американская исполнительница и актриса Тейлор Свифт уже давно названа одной из самых щедрых звезд. Певица неоднократно помогает финансами своим подписчикам, нуждающимся в материальной помощи.
Так, недавно Тейлор Свифт откликнулась на пост девушки, которая осталась без работы и не имела средств оплатить квартиру и другие счета.
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Саманта Джейкобсон – одна из поклонниц певицы, рассказала, что Свифт предложила ей финансовую помощь после того, как увидела ее пост о проблеме с деньгами. Из-за пандемии коронавируса, девушка потеряла работу и осталась без средств, которыми надо покрывать жизнь.
Саманта, я вижу твой твит об этом, что ты не можешь оплатить счета и хочу помочь. Как лучше всего перечислить тебе 3000 долларов? У тебя есть Paypal? С любовью, Тейлор,
– написала певица девушке.
Фотоподтверждение девушка выставила в своем твиттере.
"Я трясусь и плачу, я просто упала на ковер и спрашивала своего брата, или настоящее ее сообщение, или я уже сошла с ума", – подписала пост Саманта Джейкобсон.
Такой случай с девушкой не является единственным. СМИ отмечают, что впоследствии другие фанаты тоже сделали скриншоты денежных переводов от певицы, которая узнала, что они потеряли работу.
Еще одна поклонница певицы Холли Тернер отметила, что такую же сумму Тейлор Свифт прислала ей, когда узнала, что девушка испытала затруднения из-за пандемии коронавируса.
Холли, ты всегда была рядом со мной. Теперь моя очередь. Надеюсь, это тебе поможет,
– написала певица.
Отметим, что в 2019 году Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Ее состояние за последнее десятилетие составили 825 миллионов долларов.
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