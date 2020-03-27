Тейлор Свифт пожертвовала тысячи долларов фанатам, которые потеряли работу из-за коронавируса

Американская исполнительница и актриса Тейлор Свифт уже давно названа одной из самых щедрых звезд. Певица неоднократно помогает финансами своим подписчикам, нуждающимся в материальной помощи.

Так, недавно Тейлор Свифт откликнулась на пост девушки, которая осталась без работы и не имела средств оплатить квартиру и другие счета.

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Саманта Джейкобсон – одна из поклонниц певицы, рассказала, что Свифт предложила ей финансовую помощь после того, как увидела ее пост о проблеме с деньгами. Из-за пандемии коронавируса, девушка потеряла работу и осталась без средств, которыми надо покрывать жизнь.

Саманта, я вижу твой твит об этом, что ты не можешь оплатить счета и хочу помочь. Как лучше всего перечислить тебе 3000 долларов? У тебя есть Paypal? С любовью, Тейлор,

– написала певица девушке.

Фотоподтверждение девушка выставила в своем твиттере.

"Я трясусь и плачу, я просто упала на ковер и спрашивала своего брата, или настоящее ее сообщение, или я уже сошла с ума", – подписала пост Саманта Джейкобсон.

In summary: I’m shaking and crying and just fell over a rug in my rush to ask my brother if Taylor’s message was real &now I’m probably (definitely) concussed??️️

This virus took my new dream job away but @taylorswift GAVE ME SOME JOY TONIGHT out of pure kindness I’M— #BEKind pic.twitter.com/13nSKM2uZH — India Rose | “KEEP GROOVIN’/USING CORRECT GRAMMAR” (@hopefulgoodgirl) March 26, 2020

Такой случай с девушкой не является единственным. СМИ отмечают, что впоследствии другие фанаты тоже сделали скриншоты денежных переводов от певицы, которая узнала, что они потеряли работу.

Еще одна поклонница певицы Холли Тернер отметила, что такую же сумму Тейлор Свифт прислала ей, когда узнала, что девушка испытала затруднения из-за пандемии коронавируса.

Холли, ты всегда была рядом со мной. Теперь моя очередь. Надеюсь, это тебе поможет,

– написала певица.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo — holly turner (@ittybittyholly) March 25, 2020

Отметим, что в 2019 году Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Ее состояние за последнее десятилетие составили 825 миллионов долларов.