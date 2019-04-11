Тейлор Свифт приятно удивила свою поклонницу, которая едва выжила после аварии

29-летняя американская певица часто устраивает приятные сюрпризы для своих поклонников. Да, на днях сеть взорвали снимки поклонницы Тейлор Свифт, которая получила от своего кумира неожиданный презент.

Фанатка творчества Тейлор Свифт недавно попала в ужасную автокатастрофу. Линдси Сайзмор чудом выжила, поскольку не до конца придерживалась правил безопасности, не использовала ремень безопасности, а подушки в момент столкновения не сработали.

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Девушка находится в больнице с тяжелыми травмами: у нее сломаны ребра, шея, ноги, рука и позвоночник. Кумир Тейлор Свифт изо всех сил пыталась донести до нее эту информацию и ей удалось. Певица прислала большой букет цветов в больницу, в которой лежит Линдси, а также написала трогательную открытку.

Привет друг! Я ужасаюсь от того, что с тобой случилось. Мое сердце замерло, когда я узнала, через что пришлось пройти такому прекрасному человеку, как ты Надеюсь, эти цветы придадут ярких красок в твой день. Скоро ты снимешь этот бандаж с шеи, и мы все вместе снова будем зажигать на моих концертах,

– поддержала потерпевшую девушку Тейлор Свифт.



Линдси Сайзмор получила открытку от Тейлор Свифт / Instagram / @taylorslittleswiftie