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Тейлор Свифт стала мужчиной в новом клипе The Man: впечатляющее перевоплощение

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Американская поп исполнительница Тейлор Свифт выпустила новый видеоклип на песню The Man, в котором артистка стала мужчиной-"нарциссом".

Новый хит появился на ютуб-канале Тейлор Свифт 27 февраля. Там исполнительница стала успешным и довольно самовлюбленным мужчиной, который пытается всем показать свои достижения. Ему нравится, когда им восхищаются и хвалят за достижения – на работе, в семье, в спорте.

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Впрочем в конце видеоролика становится понятно, что это лишь актерская игра мужчины, а режиссером картины показывают саму Тейлор. Уже в титрах к видео поклонники видят, что на самом деле главным героем была сама Тейлор, которую профессионально загримировали и нарядили в мужскую одежду. Только за 3 часа после публикации видеоролик посмотрели почти миллион раз.

Тейлор Свифт – The Man: смотреть видео онлайн

Что интересно, на одном из кадров можно увидеть отсылки к новому биографическому фильму о Тейлор Свифт "Miss Americana", но на постере фильма был изображен, правда, главный герой клипа с мужским именем "Тайлер Свифт".

Тейлор Свіфт
Кадр из клипа The Man Тейлор Свифт / Скриншот из видео 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Музыка Тейлор Свифт
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