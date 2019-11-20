Певица Тейлор Свифт сыграла главную роль в зажигательном мюзикле "Кошки": появился новый трейлер

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"Кошки": трейлер и сюжет мюзикла / Скриншот

Американская поп-певица Тейлор Свифт стала героиней бродвейского мюзикла "Кошки" (Cats). Съемками киноадаптации занимается компания Universal Pictures, которая уже опубликовала новый официальный трейлер.

В основе сюжета мюзикла – жизнь кошек разных пород из племени избранных. Ежегодно они собираются на торжественный бал, куда приезжают из разных уголков мира. Во время знакового события кошки устраивают настоящую вечеринку с танцами, песнями и откровенными историями. В каждом рассказе главные героини словно доказывают, почему они являются избранными и должны принадлежать к Племени.

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Режиссером зажигательного фильма "Кошки" стал Том Хупер. Именно он решил экранизировать знаменитый бродвейский мюзикл, созданный Эндрю Лойдом Узббером в 1981 году. Режиссер пригласил знаменитых голливудских красавиц на главные роли, что вызвало немалый интерес к киноленте. Так, в фильме можно будет увидеть Тейлор Свифт, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон и Ребел Уилсон. Кроме этого, в "Кошках" сыграл и знаменитый Идрис Эльба.

Съемки киноленты начались еще летом 2018 года, о чем Тейлор Свифт сообщила в своем блоге. Мировая премьера фильма запланирована на декабрь 2019 года.

"Кошки": смотрите новый трейлер к фильму

"Кошки": смотреть первый трейлер к фильму

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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