Тейлор Свифт украсила обложку британского Vogue: фото

Американская певица Тейлор Свифт, которая в течение многих лет находится в списке самых влиятельных женщин мира и самых популярных певиц, снялась для обложки январского номера британского глянцевого журнала Vogue.

Первые снимки с Тейлор были опубликованы на официальной странице глянца в инстаграм. В интервью для журналистов Vogue Свифт рассказала о своей работе в экранизации знаменитого мюзикла "Кошки" британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, который возглавляет список самых богатых музыкантов в мире.

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В "Кошках" Тейлор играет роль Бомбалурины и будет изображена в образе рыжей кошки. А на обложке Vogue певица появилась в нежном образе с идеальным макияжем с акцентом на глазах.

Свифт в одежде от Chanel позировала в объективе знаменитого британского фотографа Крейга Макдина, а образы придумал главный редактор Эдуард Эннинфул.



Тейлор Свифт / Instagram / @britishvogue



Тейлор Свифт / Instagram / @britishvogue



Тейлор Свифт / Instagram / @britishvogue