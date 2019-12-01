Тейлор Свифт украсила обложку британского Vogue: фото

16 Читати новину українською
Тейлор Свифт / Instagram / @britishvogue

Американская певица Тейлор Свифт, которая в течение многих лет находится в списке самых влиятельных женщин мира и самых популярных певиц, снялась для обложки январского номера британского глянцевого журнала Vogue.

Первые снимки с Тейлор были опубликованы на официальной странице глянца в инстаграм. В интервью для журналистов Vogue Свифт рассказала о своей работе в экранизации знаменитого мюзикла "Кошки" британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, который возглавляет список самых богатых музыкантов в мире.

Читайте также: Вот фигура: 46-летняя Кейт Бекинсейл ошеломила пляжными снимками

В  "Кошках" Тейлор играет роль Бомбалурины и будет изображена в образе рыжей кошки. А на обложке Vogue певица появилась в нежном образе с идеальным макияжем с акцентом на глазах.

Свифт в одежде от Chanel позировала в объективе знаменитого британского фотографа Крейга Макдина, а образы придумал главный редактор Эдуард Эннинфул.

Тейлор Свіфт
Тейлор Свифт / Instagram / @britishvogue

Тейлор Свіфт
Тейлор Свифт / Instagram / @britishvogue

Тейлор Свіфт
Тейлор Свифт / Instagram / @britishvogue

В центре Киева обстреляли элитный черный джип депутата Соболева: убили ребенка – видео
сегодня
2027
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:01 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 26133
сегодня 12:00 Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
Квітослава Туз 871
сегодня 09:30 Куда пойти в Киеве в декабре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 149
30 ноября 23:16 M1 Music Awards 2019: какими нарядами поражали украинские звезды
Надія Біленко 227
30 ноября 15:40 Новые мультфильмы 2019 года: лучшая подборка для детей
Юлія Турелик 469
Новости
Больше новостей
Залиште відгук