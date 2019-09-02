Тейлор Свифт возглавила хит-парад Billboard с новым альбомом Lover

Американская певица Тейлор Свифт, которая является одной из самых влиятельных женщин мира, установила рекорд по своим шестым альбомом Lover – возглавила хит-парад Billboard.

Об этом сообщает издание Billboard. Отмечается, что в течении недели было продано 867 тысяч экземпляров нового альбома, из них 679 тысяч в США.

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Интересно то, что Тейлор Свифт стала единственной женщиной в Великобритании, четыре альбома которой в течении 10 лет занимали первое место в чартах Billboard. Речь идет о Lover, Red, +1989 и Reputation.

Я только хотела очень поблагодарить вас, друзья, за одну из лучших недель моей жизни. Любых слов благодарности будет мало,

– отметила певица.

Добавим, в этом году артистка также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.

Тейлор Свифт – Lover: смотрите видеоклип