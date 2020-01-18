Тейлор Свифт выпроводила Джастина Бибера во время тренировки в спортзале: подробности

Одна из ведущих современных исполнительниц дала очередной повод для слухов о публичном конфликте с канадским артистом. Тейлор Свифт отказалась тренироваться с Джастином Бибером в одном спортзале.

Летом этого года громкий скандал всколыхнул музыкальную индустрию. Тейлор Свифт требовала у менеджера Скутера Брауна вернуть права на шесть пластинок, которые принесли ей всемирную известность. После того, как продюсер отказался заключать соглашение с бывшей подопечной, исполнительница публично обвинила его в травле.

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В защиту наставника стал популярный певец Джастин Бибер, который на страницах своего инстаграма красноречиво вступился за своего менеджера. Исполнитель посоветовал урегулировать конфликт во время личной беседы, а не гневными обвинениями в сети.

С тех пор отношения артистов, которые вместе в подростковом возрасте возглавляли ведущие музыкальные чарты и славились своей звездной дружбой, окончательно подорвались. Как сообщает издание TMZ, популярная певица отказалась тренироваться с Бибером в одном зале.

Инцидент произошел на днях в Лос-Анджелесе, когда знаменитость имела персональную тренировку в одном из тренажерных залов. В это время там занимался ее звездный коллега. Охрана Тейлор Свифт попросила представителей Бибера покинуть зал, однако те ответили категорично.

Как уверяют очевидцы, по случайному стечению обстоятельств Джастин завершил свои физические упражнения и добровольно покинул помещение. Инсайдеры сообщили, что сама Тейлор Свифт не имела никакого намерения в который раз провоцировать конфликт со своим коллегой. Она предварительно согласовала встречу с тренером наедине.



Джастин Бибер / TMZ