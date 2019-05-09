Тела, похожие на пустыню: эстетический фотопроект ню

Британский фотограф Карл Уорнер создал необычный проект, который назвал "Пейзажи из тел". В нем очертания сплетенных человеческих тел едва угадываются. Глазом они больше воспринимаются как пустыня, врезающаяся в небо.

Для съемок оргии не устраивали. Уорнер сделал отдельные фотографии с участием обнаженных моделей у себя в студии. А в одну композицию их объединил с помощью Photoshop.

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Выглядят снимки очень эстетично и чувственно.



Фото из проекта "Пезажи из тел"

"У меня есть страсть создавать образы из вещей, которые откроются людям только со второго взгляда. Я люблю искать красоту в банальном. Я скорее фотоиллюстратор, который создает что-то из ничего, трансформируя одну вещь в другую с помощью простой смены композиции и освещения", – отмечает Уорнер.



Фото из проекта "Пезажи из тел"



Фото из проекта "Пезажи из тел"



Фото из проекта "Пезажи из тел"



Фото из проекта "Пезажи из тел"



Фото из проекта "Пезажи из тел"



Фото из проекта "Пезажи из тел"



Фото из проекта "Пезажи из тел"

Все фото – Carl Warner