Телеканал "1+1" извинился за скандал с участницей "Голоса страны" из самопровозглашенной Абхазии

Сегодня, 2 марта, в сети разгорелся скандал после воскресного эфира шоу "Голос страны 10". Журналисты телеканала "1+1" представили участницу из Грузии гражданкой Республики Абхазия, которую Украина не признает государством. Представители проекта извинились за инцидент и объяснили его невнимательностью работников.

Седьмой выпуск "Голоса страны 10", который завершил этап "слепых прослушиваний", стал самым обсуждаемым в сети. На сцену музыкального конкурса вышла участница из Грузии Анжела Кансузян. В прямом эфире телеканал представил певицу как гражданку независимого государства Абхазии, показав флаг самопровозглашенной республики.

Читайте также: На "Голосе страны 10" участницу из Грузии представили гражданкой Абхазии

Издание "Детектор медиа" обратилось в пресс-службу "1+1" с официальным запросом и получило аргументацию резонансного инцидента. Представители телеканала отметили, что сама Анжела Кансузян во время интервью отметила этот регион своей родиной.

"1+1" не стал оправдывать некорректную информацию и признал свою ошибку, заверив, что руководствуется исключительно нормами международного права. К работникам, которые допустили выход программы в эфир, будут применены строгие меры дисциплинарного взыскания.

Во время записи интервью участница, на вопрос о стране происхождения, отметила именно этот регион. Телеканал ни в коем случае не оправдывает тот факт, что некорректная информация попала в эфир, и совершенно признает свою ошибку, допущенную по невнимательности. Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии,

– говорится в сообщении.

Абхазия – регион на западе Грузии. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной Республики Абхазии при военной поддержке России. Де-юре – автономная республика в составе Грузии, временно оккупированная Россией для поддержки сепаратистского правительства. Украина официально не признает Абхазию независимым государством. На 1 марта 2020 года ее официально признали 5 стран: Россия, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Стоит отметить, что полный сюжет с участницей Анжелой Кансузян сразу исчез из официального ютуб-канала проетка "Голос страны 10", а взамен опубликовали короткую версию выступления без представления исполнительницы. Однако на сцене во время общения с судьями девушка заявила, что приехала из Абхазии.

Выступление Анжелы Кансузян на "Голосе страны 10": смотрите видео онлайн