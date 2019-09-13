Телеканал HBO начал работать над еще одним приквелом сериала "Игра престолов": подробности

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"Игра престолов"
"Игра престолов" / IMDb

За восемь лет выхода на экраны сериал "Игра престолов" собрал немалую армию поклонников. Однако не все из них были довольны финальными эпизодами заключительного сезона. Поэтому создатели ленты, в частности телеканал HBO, начали работать над еще одним приквелом (предысторией), в котором обещают обеспечить фанатам большее количество сцен, которых им не хватило в 8 сезоне.

В начале июня в сети появилась информация о том, что съемочная команда начала работать над приквелом "Игры престолов", а в июле стало известно, что съемки первого эпизода уже закончены. Однако на этом сюрпризы от создателей культовой ленты не завершились.

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Как сообщает иностранное издание Deadline, телеканал HBO намерен еще не один раз удивить поклонников легендарной саги, поэтому взялись за съемки еще одного приквела. История, которую съемочная команда покажет в новом сериале, расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до существования Вестроса с современными героями.

В источнике отмечается, что одной из ключевых сцен станет гражданская война, которая известна как Танец Драконов. Над сценарием снова работает Джордж Мартин, который недавно заявлял, что насыщенный труд над "Игрой престолов" утомлял и вызвал стресс, а также Райан Кондалев. Пока это все подробности, о которых сообщили создатели будущей премьеры.

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Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
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