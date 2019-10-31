Телеканал HBO рассекретил название еще одного приквела "Игры престолов"

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Телеканал HBO рассекретил название еще одного приквела "Игры престолов"

В мае 2019 года сериал "Игра престолов" официально закончился, разочаровав или удивив своих фанатов неожиданной концовкой. Однако съемочная команда и создатели, в частности, телеканал HBO, долго не отдыхали и объявили о съемках сразу нескольких предысторий. На днях стало известно, какое название получил один из приквелов "Игры престолов".

В июне Наоми Уоттс, которая сыграет в приквеле под названием "Длинная ночь", рассказала о его сюжете и пообещала фанатам интересное продолжение. Такое заявление актрисы очень заинтриговало поклонников фэнтезийной саги. Только вот информации о событиях и названии второй ленты-предыстории поклонники "Игры престолов" ждали несколько дольше.

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Съемочная команда и телеканал HBO решили рассекретить название второго приквела только накануне, 30 октября, на официальной странице "Игры престолов" в фейсбуке. Они опубликовали первый официальный постер к грядущему сериалу "Дом дракона" (House of the Dragon).

Также творцы сериала сообщили, что соавторами сценария станут Джордж Мартин и Райан Кондалев. А в режиссерское кресло сядет Мигель Сапочник.

Приквел
Постер ко второму приквелу "Игры престолов", который получил название "Дом Дракона" / Facebook / Game of Thrones

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Игра престолов Кино
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