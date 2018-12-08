Телеведущая Валентина Хамайко вернулась к работе на третий день после родов: видеофакт

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Валентина Хамайко вернулась к работе после родов
Валентина Хамайко вернулась к работе после родов / Instagram / @valentinakhamaiko

Украинская телеведущая Валентина Хамайко ошеломила поклонников. После ее родов прошло всего 3 дня, как она уже вернулась к съемкам.

Как известно, 5 декабря Валентина Хамайко четвертый раз стала мамой. Знаменитая телеведущая родила мальчика, которого назвали Андреем. Сейчас роженица чувствует себя хорошо и уже вернулась к трудовым будням.

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На Instagram-странице программы "Завтрак с 1+1" появилось видео, на котором Валентина Хамайко счастливо улыбается и дает комментарий во время перерыва между съемкой. По словам телеведущей, она планировала быстрый выход на работу, поэтому для коллег это не стало сюрпризом.

Я всегда говорила: беременность – это не болезнь. Поэтому если женщина себя нормально чувствует, ничего не мешает ей на третий день вернуться к работе,
– призналась Валентина Хамайко журналистам "1+1"

 

К слову, Валентина Хамайко протяжении всей беременности занималась йогой и вела активный образ жизни. По словам мужа телеведущей, бизнесмена Андрея Онистрата, роды длились всего 25 минут. Супруги выбрали частную клинику, в которой рожали другие звездные мамочки – Джамала, Светлана Тарабарова и Лилия Ребрик.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы
Источник: Lifestyle
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