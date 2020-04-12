Телеведущий Юрий Горбунов поблагодарил врачей Ивано-Франковщины: Мы гордимся вами

Министерство здравоохранения Украины начало инициативу #ПідтримуюЛікарів, к которой активно приобщаются отечественные звезды. Ведущий Юрий Горбунов позвонил фельдшеру Дмитрию из Ивано-Франковской области и лично поблагодарил за самоотверженную борьбу с коронавирусом.

В то время, когда медики во всем мире рискуют собственным здоровьем ради сохранения жизни больных коронавирусом пациентов, им как никогда важно чувствовать поддержку общества. Представители украинского шоу-бизнеса приобщаются к социальной кампании #ПідтримуюЛікарів. Юрий Горбунов решил выразить благодарность врачам родной Ивано-Франковской области.

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Телеведущий позвонил своему земляку, фельдшеру Дмитрию и поблагодарил за самоотверженную борьбу с распространением COVID-19. Он пожелал всем медикам здоровья и подчеркнул важность их профессии.

Вы сейчас отстаиваете безопасность всей страны. Мы гордимся, что вы есть, что вы когда-то решили стать врачами и теперь на боевой точке отстаиваете наши жизни. Вы – крутые,

– отметил Юрий Горбунов.

Напомним, что ранее инициативу Минздрава поддержал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. В день рождения фельдшера скорой медицинской помощи в городе Черкассы музыкант поздравил врача, с которым в свое время свела судьба.

По состоянию на 12 апреля в Украине клинически подтвердили 2 тысячи 777 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 89 украинцам, однако 83 случая COVID-19 завершились летально.



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