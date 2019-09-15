Телеведущий Юрий Горбунов показал трогательное видео с сыном

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Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @kosadcha

Популярный телеведущий и актер Юрий Горбунов растрогал поклонников семейным видео. В сети он опубликовал ролик, на котором показал развлечения его сына Ивана.

Как известно, Юрий Горбунов и Катя Осадчая – одни из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, которые не хотят показывать лицо своего отпрыска. Поэтому, обычно, пара публикует снимки или видео, на которых видно только затылок их сына Ивана. И хоть ребенку уже исполнилось 2 года, поклонники и до сих пор могут только догадываться, как выглядит звездный отпрыск.

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Однако на днях телеведущий Юрий Горбунов несколько рассекретил это. На инстаграм-странице он опубликовал трогательное видео, на котором видно, как маленький Иван играет на пианино. Мальчик это делал в форме игры, однако уверенно ударял по клавишам и после этого сам закрыл крышку музыкального инструмента.

И кто сказал, что играть на фортепиано сложно? – с юмором написал Юрий Горбунов.

Однако внимательные подписчики блога заметили, что на лакированном пианино виднелось отражение 2-летнего Ивана, который был сосредоточен на игре. И хоть лицо мальчика было только немного видно, в сети сразу же заявили, что он похож на своего звездного отца. "Он даже со спины похож на папу", "Какой хорошенький!", "Очень похож на отца", "Маленький Горбунович-Горбунов", – написали они.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Что известно о сыне Катерины Осадчей и Юрия Горбунова?
Екатерина Осадчая во второй раз стала мамой 18 февраля 2019 года. Даже после рождения сына Ивана телеведущая не спешила рассекречивать имя его отца. Только в конце месяца Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов заявили, что тайно поженились и воспитывают общего сына. Телеведущий объяснил общественности, что его семья никогда не будет способом пиара, ведь его семейный уют нуждается в приватности.

Впервые поклонники звездной четы частично увидели лицо маленького Ивана, когда мальчику был 1 год. Тогда Катерина Осадчая показала, как малыш "помогал" Юрию Горбунову управлять машиной. Кроме Ивана, пара воспитывает 17-летнего сына Екатерины Осадчей от предыдущих отношений.

юрій горбачов
Юрий Горбунов с сыном Иваном / Instagram @gorbunovyuriy

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Катя Осадчая
Источник: LifeStyle 24
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