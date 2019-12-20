"Тенет": украинский трейлер боевика о героях, спасающих мир от Третьей мировой войны

Уже летом 2020 года на большой экран под руководством Кристофера Нолана выйдет драматический боевик "Тенет" (Tenet). Главные герои фильма будут выполнять секретную миссию и спасать человечество от истребления. Первый украинский трейлер будущей премьеры уже взрывает сеть.

Кристофер Нолан – пятикратный номинант премии Оскар готов презентовать миру свое новое творение. 49-летний английский режиссер хорошо поработал над будущей лентой "Тенет" (Tenet) и за пол года до премьеры представил первый трейлер драматического боевика.

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Главные роли в картине сыграли Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, а второстепенные персонажи достались Элизабет Дебики, Аарону Тейлор-Джонсону, Кеннету Брану и Майклу Кейну.

Детали сюжета создатели решили держать в тайне, однако из трейлера можно понять, что герой фильма "Тенет" связан с международным шпионажем и пространственно-временным континуумом. Кажется, Джону Дэвиду Вашингтону придется спасать мир от Третьей мировой войны. Съемки фильма "Тенет" начались в мае 2019 года в Эстонии, однако, что самое интересное, ради съемочного процесса в стране, перекрыли одну из главных транспортных дорог. А также Эстония не единственная страна, где будут снимать ленту. Съемки запланированы еще в Дании, Италии, Норвегии, Великобритании, США и Индии.

Тенет: трейлер українською смотреть онлайн