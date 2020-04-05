Тени Кунаки-23: Самые сексуальные фото модели, покорившей сердце Венсана Касселя

Французская модель в свои 23 может похвастаться не только невероятной красотой, но и успешной карьерой, замужеством и материнством. Звезда уверенно себя чувствует как на светских дорожках и подиумах, так и в браке дома.

Известно, что отец модели родился в Марокко, а мать – в Сицилии. Они познакомились во французском городке Тулуза, где и остались жить. Там и родилась дочь Тина, которая жила в городе до 15-летнего возраста. После обучения в средней школе в родном городе она училась в лицее в Мадриде.

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Там она и подписала контракт с испанским модельным агенством Mad Models Management в Барселоне, а уже потом начала сотрудничать со знаменитым агентством IMG Models, где работают топовые модели мира – сестры Хадид, Кайя Гербер и "ангелы" Victoria's Secret.

В 2015 году девушка начала встречаться с французским актером Венсаном Касселем, который старше нее на 31 год. И уже 24 августа 2018 года они поженились в городке Бидар на юге Франции. Позже пара переехала в Бразилию, где в 2019 году у них родилась дочь Амазоне. В день 23-летия сексуальной Тины Кунаки предлагаем вспомнить, какими пикантными фотографиями ранее поражала возлюбленная Венсана Касселя.

Самые сексуальные фото Тины Кунаки в Инстаграме