Голливудский актер Джон Траволта – не частый гость шоу или светских мероприятий. Поэтому только благодаря новым работам поклонники могут увидеть, как теперь выглядит легенда мировой киноиндустрии. На днях в сети появился трейлер его новой комедии "Крепкий Харт" (Die Hart), которая покорила зрителей юмором и стилем Джона Траволты.

Новый фильм с Джоном Траволтой

Первый официальный трейлер опубликовали на ютуб-канале стриминговои платформы Quibi. В несколькосекундном ролике авторы проекта показали забавные кадры, на которых видно, как звезда комедий Кевин Харт хочет сменить амплуа.

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По сюжету, актеру надоело играть смешных персонажей, поэтому впервые в карьере он может получить роль в боевике. Однако известный режиссер сразу же озвучивает свое требование: мужчина должен пройти курс обучения в школе для каскадеров, которой руководит сумасшедший. Джон Траволта получил роль наставника Харта, который создаст немало курьезных испытаний для актера, чтобы тот сумел преодолеть свои страхи.

В сериале Джон Траволта восстал с лысиной и русой бородой, что понравилось киноманам. Известно, что проект "Крепкий Харт" будет состоять из 10 серий, премьера которых запланирована на 20 июля 2020 года.

Смотрите трейлер к сериалу "Крепкий Харт": видео

Интересно, что даже в названии сериала авторы проекта показали курьезность ленты. Они изменили название культовой франшизы "Крепкий орешек", заменив всего одну букву: Die Hard – Die Hart. Такая игра слов привлекла внимание киноманов, которые уже ожидают выхода комедии.

Как менялся образ Джона Траволты

В 66 лет Джон Траволта может похвастаться блестящей фильмографией. "Криминальное чтиво", "Пароль" Рыба-меч", "Бриолин", "Без лица", "Остаться в живых", "Лак для волос", "Феномен", "Из Парижа с любовью" – это далеко не весь список фильмов, в которых можно увидеть непревзойденную игру актера.

Ради телепроекта Джон Траволта не боялся перевоплощаться, поэтому охотно сменил черную шевелюру на лысину или седину. Как эволюционировал образ актера за годы его карьеры – журналисты 24 канала подобрали несколько фото, которые ярко демонстрируют это.

Джон Траволта: эволюция стиля в фильмах / Фото Metro