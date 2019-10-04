Теперь я девушка Бонда? – Рами Малек рассказал интимную деталь со съемок новой бондианы

Американский актер египетского происхождения Рами Малек стал особенно популярным после съемок в фильме "Богемная рапсодия", за который получил Оскар. В новом интервью он рассказал об интересных деталях со съемок в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Известно, что сейчас идет работа над 25-м фильмом о Джеймсе Бонде, который недавно получил свое официальное название – "Нет времени умирать" (No Time to Die). Премьеру ленты с Дэниэлом Крэйгом в главной роли следует ожидать 3 апреля 2020 года в Великобритании и 8 апреля в США.

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Известно, что роль злодея в фильме получил харизматичный Рами Малек. В вечернем шоу The Late Show он признался, что для него было большой честью сниматься с ним: "Я очень ждал этого, ведь он – мой любимый Бонд, если мне можно так говорить".

Вместе с этим он признался о пикантном моменте на съемочной площадке. Однажды он с Крейгом обсуждал детали сложной сцены и обменивался идеями, когда между ними произошел поцелуй.

Мы сидели за столом часами, спорили об идеях и, наконец, "сломали" эту сложную сцену. И он обнял меня, поднял. И я не могу сказать, кто инициировал следующий момент – он или я. Но между нами произошел поцелуй. Я бы сказал, что это был Дэниел,

- рассказал Рами.

Впоследствии он продолжил: "Я немного подождал. Успокоился, посмотрел вниз, и спросил: "Значит, это делает меня девушкой Бонда?". На вопрос ведущего, случалось ли у Малека на съемках такое раньше, тот отрицательно ответил, что нет.

Смотрите The Late Show вместе с Рами Малеком:

Что известно о Рами Малеке?

Американский актер египетского происхождения за свою карьеру сыграл во многих известных лентах: "Ночь в музее", "Мистер Робот", "Морской бой", "Тихий океан" и многие другие. Мужчина получил премию "Эмми", а также был номинирован на "Золотой глобус", премию Гильдии киноактеров США и многие другие. Его самой большой наградой в кинематографе стала премия Оскар-2019 в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Богемная рапсодия".



Относительно личной жизни, то СМИ неоднократно указывали на нетрадиционную сексуальную ориентацию актера, впрочем Рами этих слухов не комментирует, при этом имеет счастливые отношения с напарницей из фильма "Богемная рапсодия" Люси Бойнтон, которой объяснился в мае 2019-го после года романа.