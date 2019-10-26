Теперь, когда я христианин, я думаю иначе, – рэпер Канье Уэст огорошил изменениями в семье

Известный рэпер Канье Уэст громко заявил о своей религиозной позиции, а также рассказал об изменениях в их звездной семье. Его жене, Ким Кардашян, не осталось выбора, кроме того, как согласиться.

В течение последних семи месяцев в сети часто появлялись новости об изменениях в личной жизни известного рэпера и мужа инста-звезды Ким Кардашян, Канье Уэста. Он начал посещать воскресные службы, а впоследствии заявил, что хочет построить собственную церковь. Однако, несмотря на такой религиозный образ жизни, его 6-летняя дочь одевалась в готически-реперском стиле, а также делала яркие макияжи.

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Звездную мамочку неоднократно критиковали за чрезмерную вседозволенность относительно маленькой дочки, но та не обращала внимание на мнение фанатов. Однако точку в этом удалось поставить ее мужу Канье Уэсту. В интервью для E!News Ким Кардашян заявила, что все, что так любила 6-летняя Норт, теперь под запретом.

Мы с Канье сильно поссорились из-за этого. Конечно, я не хотела, чтобы Норт красилась в таком раннем возрасте. Но перед глазами пример мамы, которая красит губы. И тетя Кайли, которая дарит наборы для макияжа. Я не вижу проблемы в том, чтобы позволить дочери немного накраситься, например, на Рождество. Но Канье другого мнения. И теперь вся косметика для Норт под запретом, пока она не станет подростком,

– призналась Ким Кардашян.



Канье Уэст и Ким Кардашян с детьми на Рождество в 2018 году / Instagram / @kanyewestt_official

А 42-летний Канье Уэст, который на днях презентовал христианский альбом Jesus Is King, дополнил, что запреты коснулись не только косметических средств, но и стиля Норт, ведь ранее рэпер не был против вида дочери, как рок-звезды. "Теперь, когда я христианин, я думаю и чувствую иначе", – завершил звездный отец.



Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram / @kanyewestt_official