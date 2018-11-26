Теплый цвет хлеба: как выглядит одесское кафе, о котором пишут мировые СМИ

Авторитетное британское онлайн-издание об архитектуре и дизайне Dezeen написало о пекарне Breadway в Одессе.

Чем особенное это заведение, заслужившее внимание мировых СМИ.

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Оформлением кафе-пекарни Breadway занимались дизайнеры из Киева Лера Брумина и Артем Тригубчак.

Пекарня расположена в помещении бывшей стоматологической клиники. В ее интерьере преобладают нежные розовые, голубые и серые цвета, которые у авторов публикации в Dezeen вызывают ассоциацию с теплым цветом хлеба".

Таким решением цветовой гаммы архитекторы преследовали цель создать необычное, но уютное место с сочетанием контрастных цветов и текстур.

Пространство в заведении разделено на три части: зона на вынос в темно-ультрамариновом цвете, зона ожидания в розовом и зона отдыха в успокаивающем сером цвете.

Интерьер кафе-пекарни Breadway в Одессе

Ранее о кафе-пекарне в Одессе писал известный британский журнал Wallpaper.