Теракты 11 сентября в США: реакция Мелании Трамп и американских звезд на трагедию

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Теракт 11 сентября: реакция знаменитостей на годовщину
Теракт 11 сентября: реакция знаменитостей на годовщину / abcnews.go.com

В США чтят память погибших в результате терактов, которые произошли в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда в знаменитые башни Всемирного торгового центра врезались два самолета. В результате нападения погибли почти 3 тысячи человек. На годовщину кровавого теракта отреагировали американские звезды.

В своих блогах знаменитые актеры, модели, певцы и светские львицы разместили щемящие сообщения, в которых отметили, что эта жуткая дата не должна забываться. Как известные американцы привлекли внимание общества к годовщине кровавого теракта – смотрите в подборке LifeStyle 24.

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Мелания Трамп

Одной из первых соответствующее сообщение опубликовала первая леди США Мелания Трамп. Она лаконично заявила: "Мы никогда не забудем 11 сентября".

Риз Уизерспун

"Мы всегда будем помнить 11 сентября и продолжаем отдавать дань отважным мужчинам и женщинам, которые каждый день борются за нашу свободу", – написала актриса Риз Уизерспун.

Кейт Аптон

"Никогда не забывайте тех людей, которые погибли в этот день 18 лет назад. Спасибо всем военным, ветеранам и первым спасателям, которые были призваны служить и жертвовать жизнью за нашу безопасность и свободу", – отметила Кейт Аптон.

Кейт Хадсон

"Помню этот день 18 лет назад. Всегда вспоминать это трудно. Я тогда жила в Нью-Йорке и никогда не забуду, как каждый человек в городе поддерживал друг друга. Все собирались вместе, инициативно пытаясь помочь... Это было мощное ощущение в самые тяжелые времена. Нью-Йорк, ты – один из прекраснейших городов, который пережил эту жестокость. Мы все еще с вами исцеляемся", – рассказала Кейт Хадсон.

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Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Лили Олдридж

"День, который мы навсегда запомним! Молюсь за всех погибших и их близких", – отметила модель Лили Олдридж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A day we will remember forever Praying for the lives lost & their loved ones ️

Допис, поширений Lily Aldridge (@lilyaldridge)

Зои Салдана

"Я никогда не забуду", – лаконично написала актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zoe Saldana (@zoesaldana)

Дизайнер Филипп Плейн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#NEVERFORGET #911 #NYC

Допис, поширений Philipp Plein (@philippplein)

 

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Теги: Теракты 11 сентября Меланья Трамп LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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