Теракты 11 сентября в США: реакция Мелании Трамп и американских звезд на трагедию

В США чтят память погибших в результате терактов, которые произошли в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда в знаменитые башни Всемирного торгового центра врезались два самолета. В результате нападения погибли почти 3 тысячи человек. На годовщину кровавого теракта отреагировали американские звезды.

В своих блогах знаменитые актеры, модели, певцы и светские львицы разместили щемящие сообщения, в которых отметили, что эта жуткая дата не должна забываться. Как известные американцы привлекли внимание общества к годовщине кровавого теракта – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Читайте также: Трагедия 11 сентября в США: каким был самый страшный в истории человечества теракт

Мелания Трамп

Одной из первых соответствующее сообщение опубликовала первая леди США Мелания Трамп. Она лаконично заявила: "Мы никогда не забудем 11 сентября".

Риз Уизерспун

"Мы всегда будем помнить 11 сентября и продолжаем отдавать дань отважным мужчинам и женщинам, которые каждый день борются за нашу свободу", – написала актриса Риз Уизерспун.

Кейт Аптон

"Никогда не забывайте тех людей, которые погибли в этот день 18 лет назад. Спасибо всем военным, ветеранам и первым спасателям, которые были призваны служить и жертвовать жизнью за нашу безопасность и свободу", – отметила Кейт Аптон.

Кейт Хадсон

"Помню этот день 18 лет назад. Всегда вспоминать это трудно. Я тогда жила в Нью-Йорке и никогда не забуду, как каждый человек в городе поддерживал друг друга. Все собирались вместе, инициативно пытаясь помочь... Это было мощное ощущение в самые тяжелые времена. Нью-Йорк, ты – один из прекраснейших городов, который пережил эту жестокость. Мы все еще с вами исцеляемся", – рассказала Кейт Хадсон.

Читайте также: Теракт 11 сентября: что стоит знать о башнях Всемирного торгового центра

Лили Олдридж

"День, который мы навсегда запомним! Молюсь за всех погибших и их близких", – отметила модель Лили Олдридж.

Зои Салдана

"Я никогда не забуду", – лаконично написала актриса.

Дизайнер Филипп Плейн