Терминатор: Фатум: появился трейлер фантастического боевика

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Терминатор: Фатум
Терминатор: Фатум / Instagram / @terminator

В сети появился трейлер ленты "Терминатор: Фатум", который станет продолжением фильма "Терминатор–2: Судный день". Продюсером картины выступит Джеймс Кэмерон, известный своими работами "Титаник", "Аватар", а режиссером – Тим Миллер.

Первый официальный тизер-трейлер фильма "Терминатор: Фатум" опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures в четверг, 23 мая. Премьера ожидается осенью этого года.

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Съемки ленты проходили в Испании, Венгрии и США, а бюджет составил 200 миллионов долларов. На официальном постере "Терминатора: Фатум" появилась 62-летняя актриса Линда Хэмилтон, которая играет героиню Сару Коннор.

Также в фантастическом боевике снялись Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Наталья Рейес, Габриэль Луна и Диего Бонета.

Терминатор: Фатум: смотрите трейлер боевика

термінатор фатум
Постер фильма "Терминатор: Фатум" / Instagram / @terminator

Что известно о цикле фильмов "Терминатор"?
После выхода в 1984 году фильма "Терминатор", который имел потрясающий успех, были сняты "Терминатор-2: Судный день", "Терминатор 3: Восстание машин", "Терминатор: Спасение придет" и "Терминатор: Генезис". Арнольд Шварценеггер играл работа в четырех из этих фильмов. Режиссерами фильмов стал легендарный Джейс Кэмерон. Первый фильм о "Терминаторе" занимает 226 место в списке 250 самых рейтинговых фильмов IMDb, а вторая часть фильма – 41 место.

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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