"Терминатор: Темная судьба": в сети появились новые кадры шестой части саги о железном смельчаке

Поклонники серии фильмов о любимом Терминаторе уже в предвкушении премьеры шестой части, которая получила название "Терминатор: Темная судьба". Чтобы еще больше разогреть ожидания у фанатов, представители ленты опубликовали новые кадры и постер с главными героями.

Ранее мы писали о первом официальном трейлере шестой части "Терминатора", который был опубликован в конце мая 2019 года. Видео сразу же взорвало сеть. По состоянию на середину сентября его посмотрело более 20 миллионов человек.

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Так, за месяц до премьеры представители фильма "Терминатор: Темная судьба" опубликовали новые постеры, которые появились на странице компании Total Film в Twitter.

Arnold Schwarzenegger and Linda Hamilton are back in these exclusive images from Terminator: Dark Fate https://t.co/hKeU8UFcMN pic.twitter.com/fJjvcaSBj7 — Total Film (@totalfilm) 16 вересня 2019 р.

На прокомокдрах появились уже хорошо известные Линда Хэмилтон, которая сыграет Сару Коннор, Арнольд Шварценеггер, которому досталась роль терминатора модели Т-800, а также Маккензи Дэвис и Наталья Рейес.

They're back! @Schwarzenegger and Linda Hamilton return as T-800 and Sarah Connor in #TerminatorDarkFate – here’s your exclusive look at the duo, alongside some new faces to the franchise, on the subscribers-only cover of #TotalFilm pic.twitter.com/ydnO1SVPPa — Total Film (@totalfilm) 16 вересня 2019 р.

Премьера картины, которая станет продолжением второй части "Терминатор 2: Судный день" (1991), запланирована на 31 октября.