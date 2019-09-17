"Терминатор: Темная судьба": в сети появились новые кадры шестой части саги о железном смельчаке
Поклонники серии фильмов о любимом Терминаторе уже в предвкушении премьеры шестой части, которая получила название "Терминатор: Темная судьба". Чтобы еще больше разогреть ожидания у фанатов, представители ленты опубликовали новые кадры и постер с главными героями.
Ранее мы писали о первом официальном трейлере шестой части "Терминатора", который был опубликован в конце мая 2019 года. Видео сразу же взорвало сеть. По состоянию на середину сентября его посмотрело более 20 миллионов человек.
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Так, за месяц до премьеры представители фильма "Терминатор: Темная судьба" опубликовали новые постеры, которые появились на странице компании Total Film в Twitter.
На прокомокдрах появились уже хорошо известные Линда Хэмилтон, которая сыграет Сару Коннор, Арнольд Шварценеггер, которому досталась роль терминатора модели Т-800, а также Маккензи Дэвис и Наталья Рейес.
Премьера картины, которая станет продолжением второй части "Терминатор 2: Судный день" (1991), запланирована на 31 октября.