"Терминатор: Тёмные судьбы": шестой фильм, который очень хочет быть третьим

"Тёмные судьбы" игнорирует все фильмы после "Судного дня", а франшиза в то же время не просто повторяет себя, а повторяет свое же продолжение. Сиквелы Шредингера, не иначе. И существуют, и нет.

После двух культовых частей "Терминатора", которыми занимался Джеймз Кэмерон, дело перешло к другой команде. С тех пор в течение 28 лет и трех сиквелов, ничего хоть приближенно хорошего в этой истории киноэкраны не увидели. Поэтому, когда Кэмерон снова взялся за франшизу, фраза "I'll be back" приобрела новые оттенки. Но занятость "Аватаром" подтолкнула режиссера сбросить ответственность на Фрэнка Миллера, известного благодаря "Дедпулу" или прекрасном нетфликсовскому "Love, Death & Robots".

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"Терминатор: Тёмные судьбы": официальный кадр из фильма / IMDb

Его "Тёмные судьбы" постарался отдать честь классике — первым двум "Терминаторам". Все сделали по рецепту: немного проблем с заранее определенным будущим, немного трагедий женщины, которая жила рядовым жизнью и не была готова спасать мир, а сейчас стала причиной для бойни роботов из будущего. В "Тёмные судьбы" вернули Сару Коннор и T-800, то есть Арни. Оба актера сильно постарели и изменились, но именно эта парочка больше всего манит зрителей в кинотеатр на новый "Терминатор".

К ностальгии добавили современные нотки. Здесь сильные волевые женщины не по-детски раздают жидкому поганцу из 2042 года. Пещерные взгляды Сары Конор на роль женщины как матери спасителя беспощадно разрушают трендами современности. И в этом плане — правильно делают. Проблема лишь в том, что сюжетные твисты настолько очевидны, что подавать их на киноэкраны посередине хронометража как сюрприз в ожидании вау-эффекта как минимум неприлично. Еще и потому, что новая спасительница будущего по национальности мексиканка, которой надо попасть в Штаты, кино заодно затрагивает актуальную для США тему нелегальных иммигрантов.

"Терминатор: Тёмные судьбы": официальный кадр из фильма / IMDb

Несмотря на старания и отсылки, надежд "Темные судьбы" не оправдывает. Он лишь повторяет когда-то снятую историю, заменив Скайнет Легионом, а роботов из одного будущего немного другими из немного другого будущего. Танцы на металлических костях старых Терминаторов – не лучшая стратегия, но больше из франшизы вытащить трудно. "Терминатора" давно пора остановить, но каждый новый фильм оставляет окошко для продолжения. Учитывая то, насколько часто Голливуд впадает в римейки и сиквелы, продолжения можно понять. Но тихий голос внутри умоляет франшизу остановиться до того, как та вдребезги разрушит хороший шлейф, тянущийся от "Судного дня" в далеком 1991-м.

Абстрагируясь от сюжета, который не приносит "Терминатору" ничего нового, все еще можно увидеть неплохое двухчасовое кино, где бойня яростно жестокая, но бойцы не проливают кровь и неоднократно восстанавливаются для еще одного раунда. Кино, в котором приятно встретить 63-летнюю Линду Гамильтон, старого (но не ржавого) Арнольда Шварценеггера, и слышать знакомое "ту дун тун тудун".

"Терминатор: Тёмные судьбы": официальный кадр из фильма / IMDb

Если бы "Темные судьбы" соревновался с другими версиями себя, то есть проигнорированными им сиквелами, то, скорее всего, победил бы. Но зритель невольно оглядывается в прошлое еще дальше и хочет "Судный день", который больше не наступит. Потому что дважды в одну реку не войдешь. "Терминатор: Темные судьбы" пробовал и вот что из этого получилось. При затратах 185 миллионов долларов на создание и еще около 100 миллионов на маркетинг и дистибуцию, фильму надо собрать около 450 миллионов долларов для того, чтобы выйти в плюс. Прогнозы же таковы, что "Темные судьбы" как максимум выйдет в ноль, и это будет счастьем

Рейтинг на IMDb – 6,6. Возрастные ограничения – 16 лет.

"Терминатор: Тёмные судьбы": смотреть трейлер фильма онлайн

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