21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил и продержал в автобусе заложников. Одним из требований террориста, который называл себя Максимом Плохим, была запись президента, призвавшего пересмотреть фильм "Земляне". Зоозащитники прокомментировали это и заявили, почему действия террориста противоречат идее ленты.

Реакция зоозащитников на теракт в Луцке

Посланник по вопросам толерантности в ПРООН и известный зоозащитник Павел Вышебаба прокомментировал инцидент в Фейсбуке, сообщает 24 канал. От имени организаций, выступающих за защиту животных, он осудил действия террориста Максима Плохого. Кроме этого, Павел Вышебаба отметил, что захват автобуса с людьми в Луцке противоречит идеям, которые звучат в фильме "Земляне".

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Эта документальная лента призывает к состраданию и милосердию. Как в голове больного человека это соотносится с захватом заложников – вопрос к психиатру,

– заявил Павел Вышебаба.

Смотрите трейлер к фильму "Земляне": видео

Поддержали заявление зоозащитники организации "Единая планета", Организации Веган Украины, UAnimals, Альянс защитников животных, "Открытые клетки Украины", "Каждое животное". По их мнению, действия террориста могут быть попыткой дискредитировать многолетнюю работу как авторов фильма "Земляне", так и знаменитых активистов, борющихся против жестокости по отношению к животным.

"Насилие нельзя остановить, умножая насилие... Не демонизируйте фильм и не пытайтесь на основании этого требования дискредитировать людей, призывающих к сочувствию ко всем живым существам. Террорист действует прямо противоположно этим идеям... Поскольку это известный зоозащитный фильм, считаем своим долгом публично осудить действия террориста", – добавил Павел Вышебаба.

Зоозащитники также обратили внимание на то, что в книге террориста "Философия преступника", где Максим Плохой (настоящая фамилия – Кривош) описал свое мировоззрение, нет упоминаний о зоозащитных идеях, вегетарианстве или веганстве. В то же время волонтеры города Дубно отмечают, что террорист был известным активистом в городе и ухаживал за собаками после стерилизации.

Сейчас новость о луцком террористе появилась во всех престижных изданиях мира. Хоакин Феникс, который озвучивал фильм "Земляне", пока не комментирует нападение на автобус.

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