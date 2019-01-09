Территория горячего Запада: Кендалл и Кайли Дженнер снялись в фотосессии в ковбойском стиле

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Кендалл и Кайли Дженнер
Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram/ @kyliejenner

Знаменитые сестры часто радуют своих поклонников пикантными снимками в одиночку, однако в новой яркой фотосессии Кендалл и Кайли Дженнер снялись вместе. Двойная порция удовольствия для поклонников стильных сестер.

Стиль "вестерн" приобрел большую популярность в одежде в 2018 году. Знаменитости надевали куртки-косухи с бахромой, дополняли классические образы сапогами-казаками, а также покупали ковбойские шляпы. Однако начало нового года не свидетельствует о том, что тренд остался позади. Одни из самых стильных моделей доказали это на своем примере.

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Снимки с новой фотосессии в ковбойском стиле 21-летняя Кайли Дженнер опубликовал на своей странице в Instagram. Владелица линии косметики и ее 23-летняя сестра Кендалл позировали перед камерой в нарядах ковбойского стиля: короткие платья с глубокими декольте, сапоги-казаки, широкополая шляпа и другие ковбойские детали.

Кендалл і Кайлі Дженнер

Кендалл и Кайли Дженнер в ковбойских образах / Instagram / @kyliejenner

Избранные сестрами наряды смотрели довольно контрастно. Так, Кендалл надела черные шорты-велосипедки, топ с открытыми плечами в тон и темная обувь с квадратными носками. Ее сестра Кайли выбрала для себя кардинально другой, светлый образ. Она надела белое платье с узором цветов на пуговицах и сапоги-казаки в тон. Ее волосы были красиво уложены, тогда как прическу Кендалл закрывал большая ковбойская шляпа.

Кендалл і Кайлі Дженнер
Сестры снялись вместе в фотосессии в стиле "вестерн" / Instagram / @kyliejenner

Также Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram бэкстейдж со следующей фотосессии в более откровенных образах. 23-летняя модель позировала перед камерой в нижнем белье цвета хаки и в леопардовом стиле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
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